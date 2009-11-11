Domuz gribi faturamız 4 milyar dolar olacak

Domuz gribi IMF’nin kötümser senaryosuna göre dünya ekonomisine 3 trilyon dolarlık ek maliyet getirecek.



Brookings’in daha iyimser senaryoda maliyet 360 milyar dolara kadar inecek. Türkiye’de daha hafif seyreden domuz gribi, 4 milyar dolar civarında maliyet yaratabilecek.



Küresek ekonomiye işgücü kaybı ve önlem yükü bindiren domuz gribinde Türkiye’nin karnesi dünya ortalamasından daha iyi gözüküyor. Domuz gribinin Türkiye’deki hafif seyri devam ederse, dünya ekonomisinde 360 milyar dolarlık fatura yaratacağı tahmin edilen salgının Türk ekonomisine etkisi 4.3 milyar dolarla sınırlı kalacak. Uzmanlar bu rakamı, Türk ekonomisinin küresel ölçekteki payı ve ortalama ölüm oranına dayanarak hesapladı.



Ölüm oranı düşük



Dünyadaki domuz gribinin oranlarını takip eden ve her hafta güncelleyen Flucount.org (Türkçe anlamıyla “Gripsayımı.org”) sitesinden derlenen verilere göre Türkiye’de her 98 vakadan birinde ölüm görülürken, bu dünya genelinde ise 83 vakadan birinde ölüm görülüyor. Dünyada bugüne kadar toplam 624 bin grip vakası görülürken, bunların 7 bin 545’i ölümle sonuçlandı.



Kötümser senaryo



Domuz gribinin küresel ekonomiye olan olası ekonomik maliyetlerini ölçen çalışmalar henüz tamamlanmadı. Brookings Enstitüsü’nün iyimser senaryosuna göre, grip salgınının küresel ekonomiye etkisi 360 milyar dolar düzeyinde gerçekleşecek. IMF’ye göre ise en kötü durumun gerçekleşesi halinde, küresel ekonomik etkileri 3 trilyon dolara ulaşacak. Bu durum küresel ekonomi üstünde yüzde 5’lik bir daralma anlamına geliyor.



4 milyar dolarlık etki



Grip salgının ekonomik etkileri hesaplanırken, hesaba katılan başlıca etki kanalları arasında iş kayıpları, artan sağlık harcamaları, düşen turizm gelirleri ve artan sınır kontrolleri nedeniyle azalan ticaret hacmi bulunuyor. Yukarıdaki iyimser senaryoya göre hesaplandığında, domuz gribinin Türkiye ekonomisine etkisi 2009-2010 dönemi için 4.3 milyar dolar düzeyinde olacak.