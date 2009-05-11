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Dünya

Domuz gribi durdurulamıyor

Dünya Sağlık Örgütü, domuz gribinin 5 bine yakın kişiye bulaştığını, 61 kişinin de virüsten yaşamını yitirdiğini açıkladı

11 Mayıs 2009 03:00

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), H1N1 virüsünün yayılmasıyla ilgili yeni açıklama yaptı. 

Küba'da ilk domuz gribi vakası

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre virüsün bulaştığı kişi sayısı 5 bine yaklaştı, ölümcül virüs 61 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtı.

Domuz gribinden hayatını kaybedenlerin sayısının 56'ya çıktığı Meksika'da kesinleşen vakaların yüzde 2,7'si ölümle sonuçlandı.

ABD'de ise domuz gribinden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Kanada'da 1 ve Kosta Rika'da da 1 kişi virüs nedeniyle öldü.

Virüsün görüldüğü 30 ülke şöyle:

Meksika, ABD, Kanada, İspanya, İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa, Portekiz, Polonya, İrlanda, Hollanda, Avusturya, Danimarka, İsveç, İsviçre, Yeni Zelanda, İsrail, Güney Kore, El Salvador, Hong Kong, Guatemala, Kolombiya, Kosta Rika, Brezilya, Japonya, Panama, Arjantin ve Çin.

Dünya Sağlık Örgütü, virüsün yayılmasının hız kazandığı kaygısını dile getirdi ve virüsten 2 milyar kişinin etkilenme riski bulunduğunu açıkladı.

Ancak DSÖ, H1N1 virüsünün ilk ortaya çıktığı yer olan Kuzey Amerika dışında sürekli biçimde insandan insana yayıldığına ilişkin bir işaret olmadığını bildirdi.

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