Domuz gribi Çin'de de mutasyona uğradı

T24 - Çin'in ana kesiminde sekiz domuz gribi vakasında, hastalığa neden olan İnfluenza A/H1N1 virüsünün genetik mutasyona uğradığı bildirildi.







Şinhua ajansının haberine göre, Çin Milli Grip Merkezi Başkanı Şu Yüelong, şu anda piyasada bulunan aşı ve ilaçların değişim geçiren virüse karşı da etkili olduğunu duyurdu.

Ülkenin Salgın Önleme ve Koruma Merkezi ise yeni virüsün H1N1'den daha tehlikeli olmadığını ve yeni vakaların henüz ölüme yol açmadığını belirtti.

China Daily gazetesi de yetkililerin, Hong Kong'ta bir yaşındaki bir çocukta da mutasyona uğramış virüs tespit ettiklerini ve çocuğun tedaviden sonra taburcu edildiğini bildirdiğini haber verdi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Pekin Bürosu yetkilisi Vivien Ten, düzenlediği basın toplantısında, Çin hükümetini virüsün mutasyonuyla ilgili olarak bilgilendirdiklerini ve ülke genelindeki sağlık kuruluşlarıyla beraber virüsü izlediklerini söyledi.

WHO, grip virüslerindeki mutasyonun genelde rastlanan, normal bir durum olduğunu açıkladı.