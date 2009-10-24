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Domuz gribi can aldı

Sağlık Bakanlığı, bugün akşam saatlerinde Ankara'da bir kişinin, H1N1 virüsünden hayatını kaybettiğini bildirdi.

24 Ekim 2009 03:00

Sağlık Bakanlığı, bugün akşam saatlerinde Ankara'da bir kişinin, H1N1 virüsünden hayatını kaybettiğini bildirdi.
    
Bakanlık, bu kişinin Türkiye'de H1N1 virüsünden hayatını kaybeden ilk kişi olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Pnömoni (zatürre) teşhisiyle Ankara'daki bir hastanemizde takip ve tedavisi sürdürülen 29 yaşındaki bir vatandaşımız, gelişen ani solunum yetmezliği sebebiyle maalesef hayatını kaybetmiştir. Alınan numunelerde pandemik A(H1N1) virüsü tespit edilmiştir. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan bu vaka, ülkemizde pandemik A(H1N1) sebebiyle kaybettiğimiz ilk kişidir."

Toplam vaka sayısı 958

Açıklamada, bu akşam saat 20.00 itibariyle Türkiye'de pandemik A(H1N1) toplam vaka sayısının 958'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın korunma tedbirlerine özenle riayet etmesi, grip belirtileri olan çocukların okul ve dershaneye gönderilmemesi, hastalık belirtisi olanların evlerinde istirahat etmeleri gerekmektedir. Ancak genel durumda kötüleşme, solunum güçlüğü, göğüs ağrısı, nefes darlığı, bilinç bulanıklığı, 5 günden fazla süren ateş, ciddi ve sürekli kusması olan vakaların beklemeden doktora müracaatları büyük önem taşımaktadır."

Açıklamada, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceği kaydedildi.

‘Başka ölümler de olabilir’

Sağlık Bakanı Recep Akdağ da, “Panik yapmayacağız, gerekli tedbirleri uygulamaya devam edeceğiz. Başka ölümler de olabilir” dedi.

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