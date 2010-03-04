'Domuz gribi bitti gibi'

T24 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ‘H1N1’ olarak bilinen domuz gribi nedeniyle bugüne kadar 600’ün üzerinde kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, “Türkiye’de H1N1 ile ilgili salgın hızını kaybetti, hatta aşağı yukarı tamamlandı, diyebiliriz. İkinci bir dalga olur mu? Doğrusu bilim adamları bunu çok beklemiyor ama öyle bir ihtimalden de Dünya Sağlık Örgütü bahsediyor” dedi.



‘Sağlığınız için suya sabuna dokunun, hastalıklardan korunun’ kampanyasının tanıtımı amacıyla Four Seasons Bosphorus Hotel’de düzenlenen basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akdağ, ‘H1N1 virüsü Türkiye’nin gündeminden kalktı mı?’ sorusunu “Türkiye’de H1N1 ile ilgili salgın hızını kaybetti, hatta aşağı yukarı tamamlandı, diyebiliriz. Salgının zirve noktalarının ocak ve şubat ayları olabileceği tahmin edilmişti. Türkiye’de bu zirve bir-iki ay daha önce gerçekleşti. Bu virüsten dolayı hastanede yatan varsa bile sayısı çok azdır. Türkiye’de artık H1N1 dalgası yatıştı” diye yanıtladı.





600’den fazla kişi öldü



Akdağ, ancak bilim adamlarının hâlâ yüksek risk grubunda olan hamilelerin, kalp ve akciğer hastalarının aşılanması gerektiğini düşündüklerini vurgulayarak, “Hamile ve gençlerin aralarında bulunduğu 600’ün üzerinde insan hayatını kaybetti. En önemlisi 40’a yakın hamile kadın yaşamını yitirdi. İkinci bir dalga olur mu? Doğrusu bilim adamları bunu çok beklemiyorlar ama öyle bir ihtimalden de Dünya Sağlık Örgütü bahsediyor” diye konuştu. Akdağ, “İki gün önce uygulamaya konulan Medula Reçete Provizyon Sistemi’nde aksaklıklar yaşanıyor. Hastalar ilaçlarına ulaşamıyor. Bu sorunlar nasıl çözülecek?’ şeklindeki soruya karşılık da “Bu eksiklikler bir program ve karekod okuyucu gibi basit konular. Sonuç itibarıyla ilaç takip sistemi mutlaka kullanılacak, kullanılması gerekiyor” dedi.





