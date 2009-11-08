Domuz gribi basketbol maçı erteletti

İTALYA Basketbol Federasyonu tarafından 8 Kasım Pazar günü oynanması gereken 2 basketbol maçının domuz gribi nedeniyle ertelendiğini duyuruldu.

Daha önce Federasyon tarafından yapılan açıklamada, bir takımda dört oyuncunun birden grip olması durumunda takımın maç erteleme talebinin kabul edileceği bildirilmişti.

Federasyon, Profesyonel Basketbol Ligi, Lega Basket A takımlarından Napoli ve İkinci lig Lega 2 takımlarından Scafati´nin, dört oyuncularının grip olduğunu bildiren ve maçların ertelenmesini isteyen başvurularını değerlendirdi. Yapılan görüşmenin ardından 8 Kasım Pazar günü oynanması gereken Cremona-Napoli ve Scafati-Pistoia maçlarını ertelediği açıklandı.