T24 LogoT24 Logo
Dünya

Domuz gribi Avrupa'ya geri döndü

Norveç'te geçen hafta 11 yaşındaki çocuğun domuz gribinden hayatını kaybetmesinden sonra, 14 yeni H1N1 vakasına daha rastlandığı açıklandı

02 Ocak 2013 09:19

Geçen hafta 11 yaşındaki bir çocuğun domuz gribinden hayatını kaybettiği Norveç'te 14 kişiye daha aynı teşhis konuldu. Yetkililer risk grubundaki herkesi aşı yaptırmaya çağırdı.
 
Norveç'te geçen hafta 11 yaşındaki çocuğun domuz gribinden hayatını kaybetmesinden sonra, 14 yeni H1N1 vakasına daha rastlandığı açıklandı.

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, ülkede domuz gribi tehlikesi henüz bitmiş değil. Bu nedenle, Norveç'te risk grubundaki herkes aşı olmaya çağrıldı.

Enstitü, Norveç'te değişik bölgelerde hastanelere başvuran 14 kişide yapılan testler sonucunda domuz gribi virüsü (H1N1) rastlandığını belirtti.

Norveç'te domuz gribi virüsünün en fazla yaygın olduğu 2009 yılında 32 kişinin öldüğü bildirildi.

Bu arada İsveç Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünden Mikrobiyolog bölüm sorumlusu Mia Brytting, yaptığı açıklamada, bu yıl için ülkede domuz gribi vakası görülmediğini bildirdi.

ETİKETLER

domuz gribidomuznorveçavrupa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24