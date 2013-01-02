Domuz gribi Avrupa'ya geri döndü

Geçen hafta 11 yaşındaki bir çocuğun domuz gribinden hayatını kaybettiği Norveç'te 14 kişiye daha aynı teşhis konuldu. Yetkililer risk grubundaki herkesi aşı yaptırmaya çağırdı.



Norveç'te geçen hafta 11 yaşındaki çocuğun domuz gribinden hayatını kaybetmesinden sonra, 14 yeni H1N1 vakasına daha rastlandığı açıklandı.

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, ülkede domuz gribi tehlikesi henüz bitmiş değil. Bu nedenle, Norveç'te risk grubundaki herkes aşı olmaya çağrıldı.

Enstitü, Norveç'te değişik bölgelerde hastanelere başvuran 14 kişide yapılan testler sonucunda domuz gribi virüsü (H1N1) rastlandığını belirtti.

Norveç'te domuz gribi virüsünün en fazla yaygın olduğu 2009 yılında 32 kişinin öldüğü bildirildi.

Bu arada İsveç Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünden Mikrobiyolog bölüm sorumlusu Mia Brytting, yaptığı açıklamada, bu yıl için ülkede domuz gribi vakası görülmediğini bildirdi.