'Domuz gribi aşısının dozu 5,2 Euro'ya mal oldu'

T24-

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, NTV'de canlı yayınında domuz gribi ve Başbakan Erdoğan'ın grup toplantısında kendisine yönelik çıkışıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Akdağ, "Aşının zorunlu olmadığını vurgulamakta bende bir eksiklik olmuş" diyerek Başbakan'ın bu konunun daha iyi anlatılmasını istediğini söyledi. Akdağ, Başbakan'ın öncelikli aşılanması gereken risk grubunda bulunmadığını belirterek, kendisinin bu konuda bir beyanatı olmadığı halde yanlış anlamanın, bir TV kanalının bu yönde alt yazı geçmesinden kaynaklandığını söyledi.

Bundan sonra aşının muhtemel yan etkilerinin çok daha iyi anlatacaklarını ifade eden Bakan Akdağ şöyle konuştu:

" Aşıyı olacak vatandaşlarımıza nadir, orta sıklıkta ve sık olarak görülen yan etkileri daha iyi anlatacağız. Benim kanaatime göre aşıyla hastalığın risklerini karşılaştırırsak hastalığın riski çok fazla.

Bugüne kadar 100 binin üstün sağlık çalışına aşılandı. Sadece 20 -30 civarında kişide bazı yan etkiler görüldü. Ancak bunlarda çok ciddi sayılabilecek etkiler değil. Bir vakada kalp atımıyla ilgili birkaç saat süreli değişiklik olmuş yalnızca. Bazı konuları çok iyi anlatmamız gerekiyor. Biz bir ay içinde tüm hamilelerimizi aşılarsak bu aşılamadan sonra görülen her düşük vakasını bu aşının etkisine bağlayabilirmiyiz?"

Hastaneler konusunda hiçbir sıkıntı olmadığını da belirten Bakan Akdağ, "Hastaların büyük bölümü hafif geçecek. Bu nedenle vatandaşlarımız sağlık ocakları ve aile hekimlerine de başvurabilirler. Ancak hastalığı ağır geçirenlerin hastanelere gitmesi daha uygun olur" dedi.

Hastalığın Türkiye'deki yayılma hızının da normalin üstünde olmadığını vurgulayan Bakan Akdağ yapılacak aşılamayla yayılma zincirinin de kırılacağını kaydetti.

Sağlık Bakanı Akdağ, bir aşının 5,2 Euro'ya alındığını, virüs dönüşürse yeni aşı için ek yarım Euro ödeneceğini açıkladı.