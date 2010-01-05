Domuz gribi aşısı elde kaldı

Fransa, Almanya ve Hollanda'dan sonra İtalya'da aşılar sorun oldu. Alınan 24 milyon doz aşıdan sadece 850 bininin kullanıldığı ülkede, aşı alımına 'israf' diyen muhalefet, konuyla ilgili soruşturma komisyonu oluşturulmasını istedi.



Fransa, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerin, domuz gribi de denilen A/H1N1 virüsüyle mücadele amacıyla aldığı aşıları elden çıkarma derdine düşmesi, İtalya'yı da telaşlandırdı.



184 milyon Euro karşılığında alınan 24 milyon doz aşıdan henüz 850 bininin kullanıldığını açıklayan İtalya Sağlık Bakanlığı, aşıların ellerinde kalması gibi bir sorun olmayacağını savunurken, muhalefet, bakanlık hakkında soruşturma açılmasını istedi.



Hristiyan Demokratlar ve Merkez Demokratlar Birliği milletvekili Luca Volonte, Sağlık Bakanı Ferruccio Fazio'nun domuz gribi aşısının satın alımı ve kullanımı konusunda şeffaf davranmadığını ileri sürerek, ''Parlamento derhal bir soruşturma komisyonu oluşturmalıdır. Kamu malı göz göre göre israf edilmiştir, konunun soruşturulması kaçınılmazlaşmıştır'' dedi.



Koalisyon ortağı Özgürlükçü Halk Partisi senatörü ve parlamentodaki sağlık komisyonu üyesi Domenico Gramazio ise ''Hükümet olarak çok akıllıca bir politika izledik. Aldığımız aşı 24 milyon dozdur. Bu da aşılanabilir nüfusun yüzde 40'ına tekabül etmektedir'' diye konuştu.



Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Sağlık Fabrizio Oleari de yaptığı açıklamada, aşı kampanyasının hala devam ettiğini, en az gelecek ayın sonuna kadar süreceğini belirterek, aşıları elden çıkarma ihtimalini bilahare değerlendireceklerini ifade etti.



Oleari, aşıların 2 milyon 400 binini gelişmekte olan ülkelerde kullanmak üzere Dünya Sağlık Örgütü'ne bağışlayacaklarını, bunun da önceden yapılmış bir plan olduğunu kaydetti.