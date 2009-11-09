Domuz gribi aşılarının 2. partisi geldi

T24 - Domuz gribi aşısının ikinci bölümü de geldi. 2 milyon dozun üzerindeki yeni aşılar da önce Ankara Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi laboratuvarlarında teste tabii tutulacak, ardından uygulama başlayacak.



Yeni aşıların kimlere yapılacağı ise henüz tam olarak netleşmedi.



Ama Sağlık Bakanlığı yetkililerinin planı, kronik hastalığı olanlar ile küçük çocuklara bu bölümde öncelik vermek.



Bakanlık Bilim Kurulu, hangi yaş aralığındaki çocukları bu bölümde aşılayacağına karar vermeye çalışıyor.



Düne kadar 27 kişinin domuz gribi nedeniyle öldüğü Türkiye'de, bakanlık yetkililerine göre, ölüm oranları beklenenden daha düşük.



Daha önce "bin hastada bir" ölüm beklediklerini ifade eden Sağlık Bakanlığı yetkilileri, resmi olmayan hasta sayısının 27 binin çok çok üzerinde olduğunu tahmin ediyor.



Erdoğan'dan yeni domuz gribi açıklaması



Domuz gribi" aşısıyla ilgili olarak dün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yeni bir açıklama yaptı ve şunları söyledi:



"Sağlık Bakanı'na daha önce aşı olmayı düşünmediğini ifade ettiğini dile getirerek, şunları söyledi: "Kaldı ki risk yaşı ilan edildi. Bunu kim ilan ediyor? Doktorlar. Bu işin ehli olan tıptaki insanlar bunu tespit ettikten sonra ben kalkıp da 'bunların söylediği yanlıştır' diye bir iddianın içine giremem. Ama bazı şeylerde de inanmam, ikna olmam gerekir. Bu noktadayım. Kaldı ki böyle bir risk yaşını da ortaya koyduktan sonra beni rahatlatıyor. Böyle olduktan sonra ben kendi kararımı daha önceden vermiştim. Sayın Bakanımdan bu aşının yan etkilerinin anlatılmasını istemiştim.



Anlatın, bu konuda çok açık olalım, rahat olalım. Herkes bunu bilsin. Bilirkişi olarak profesörler, doçentler çıkarıyorsunuz. Bunlar bunun üzerinde ısrarla dursunlar, anlatsınlar. Faydası zararından daha fazladır ilkesinden hareketle desinler ki; 'En azından çocuklarla ilgili ebeveyn istiyorsa, çocuğunu aşı yaptırsın'. Ama zorla 'biz aşı yaparız' dersek bu olmaz. Çünkü yan etkileri noktasında sıkıntıların olduğu söyleniyor. Bazı ülkeler bu işe karşı durduklarını söylüyorlar. Amerika'nın kullandığı aşılarda içerikte farklı şeyler olduğu, bize gelenlerde faklı şeyler olduğu... Bunu en iyi anlatacak olanlar tabii ki o işin ilmini yapanlardır. Önlemler alındı. Önleyici ve koruyucu olmak kaydıyla bu adım atıldı. Zorlayıcı asla olmamalıyız. Yan etkileri varsa, nelerdir bunlar anlatılmalı, faydaları anlatılmalı. Halkımız bu noktada bilinçlendirilmeli. Önüne gelen istediği gibi konuşmamalı."