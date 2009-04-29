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Dünya

Domuz gribi, Almanya ile İspanya'nın arasını açtı

Almanya Sağlık Bakanı Smith'in, vatandaşlarına 'domuz gribi nedeniyle İspanya'daki Formula 1 yarışına gitmeyin' çağrısı İspanya'da tepki topladı.

29 Nisan 2009 03:00

Meksika'da başlayan ve Avrupa'ya da yayılan domuz gribi vakası Formula 1 yarışlarını da etkiledi.

Almanya Sağlık Bakanı Ulla Smith, vatandaşlarına Katalonya'da bulunan Montmelo pistinde 10 mayısta yapılacak Formula 1'in 5. yarışına, domuz gribi nedeniyle gitmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Alman Bakanın, Katalonya'yı "Avrupa'da domuz gribi riskinin en çok olduğu yer" olarak göstermesi ve Formula-1 gibi çok kalabalık bir etkinlikte virüsün bulaşma riski olduğunu söylemesi, İspanyollar tarafından tepkiyle karşılandı.

Katalonya Montmelo pistinden bir yetkili, "Bir hiçten panik yaratıldı. Bakan gibi önemli bir kişinin bu şekilde halkı alarma geçirmemesi gerekirdi" dedi.

Katalonya'da 6 domuz gribi vakası kesinleşirken, çok sayıda da şüpheli vaka bulunuyor.

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