Domuz gribi ABD'den İstanbul'a bulaştı!

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İl Sağlık Müdürü Mehmet Bakar, yaptığı açıklamada, Avusturya'dan gelen bir Türk vatandaşının H1N1 virüsü taşıdığı şüphesiyle Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiğini belirtildi.Bakar, "Havaalanında yolcunun yüksek ateşi termal kameralar tarafından tespit edilince, kendisi hastaneye sevk edildi. Tetkikler soncunda hastanın H1N1 virüsü taşımadığı, sonucun negatif olduğu görüldü" dedi.Bir diğer vakanın tetkiklerinin de Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldığını ifade eden Bakar, "Bu da Amerikalı bir vatandaştı. Onun tetkikleri de negatif çıktı" diye konuştu.Mehmet Bakar, bunların dışında iki vakanın tetkiklerinin halen Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdüğünü ve sonuçların bugün açıklanacağını kaydetti.