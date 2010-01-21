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Domuz gribi 627 can aldı

Domuz gribinden hayatını kaybeden kişi sayısını açıklamama kararından vazgeçen Sağlık Bakanlığı, rakamın 627'ye ulaştığını duyurdu.

21 Ocak 2010 02:00

Domuz gribinden hayatını kaybeden kişi sayısını açıklamama kararından vazgeçen Sağlık Bakanlığı, rakamın 627'ye ulaştığını duyurdu.


Açıklamada, domuz gribinin Türkiye'de düşüş eğiliminde olduğu, mevsimsel grip seviyesinde seyrettiği kaydedildi.


Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybedenlerin 40’ını hamile veya lohusaların oluşturduğunu da açıkladı.


Hastanelerde yatarak tedavi gören kişi sayısı da ciddi oranda azalarak 67'ye düşerken, 22 kişinin yoğun bakımda, 17 hastanın ise solunum cihazına bağlı olduğu kaydedildi.

Hayatını kaybeden kişilerin yüzde 35’inin, altta yatan kronik bir hastalığı bulunmayan sağlıklı kişilerden oluştuğu belirtildi.





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