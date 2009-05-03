Domuz gribi 18 ülkeye sıçradı

Dünya Sağlık Örgütü ve ABD'deki sağlık kurumları verilerine göre, H1N1 virüsü kaynaklı Meksika'da ölenlerin sayısı 19'a yükselirken, ABD'de bir kişi yaşamını yitirdi.



Dünya genelinde 18 ülkede 796 domuz gribi vakası görülürken, Meksika 473 vaka ile ilk sırada, ABD ise 184 vaka ile ikinci sırada yer alıyor.



Diğer ülkeler ve doğrulanmış vaka sayısı ise şöyle:



"Kanada'da 85, İngiltere ve İspanya'da 15'er, Almanya'da 6, Yeni Zelenda'da 4, İsrail, Fransa ve Güney Kore'de 2'şer, Avusturya, Danimarka, Hollanda, Hong Kong, İsviçre, İrlanda, İtalya ve Kosta Rika'da 1"



ABD'de de ise 18 eyalette toplam 430 okulda eğitime 14 gün süreyle ara verildi.





Otele karantina



Hong Kong’da, Meksikalı bir kişide virüs saptanmasının ardından, Metropark Oteli’nde bulunan yüzlerce turist ve çalışan karantina altına alındı. Otelin lobisinde sağlık görevlileri durumu yakından izliyor, konuklar yiyeceklerini alarak odalarına çıkıyor. Otelin etrafında da 10 kadar maskeli polis güvenlik önlemi almış durumda.



Okullar kapanıyor



Kanada genelinde, enfeksiyon saptanan hastaların sayısı 51’e yükseldi. British Colombia eyaletindeki 500 öğrencili Beairsto ilkokulunda Meksika’dan tatilden dönen bir öğrencide domuz gribi saptanması üzerine öğretime 1 hafta ara verilmesinin ardından, dün de başka bir okul aynı nedenle kapatıldı.



Münih-Washington seferini yapmakta olan United Airlines’e ait Boeing 777, bir yolcunun "Grip oldum" diyerek hostesten ilaç istemesi üzerine, içindeki 245 yolcu ve mürettebatla birlikte Massachusetts’e acil iniş yaptı. Kadın, hemen hastaneye kaldırıldı.



Hong Kong’da karantina



Metropark Oteli’nde bulunan yüzlerce turist ve çalışan karantina altına alındı. Otelin lobisinde sağlık görevlileri durumu yakından izliyor, konuklar yiyeceklerini alarak odalarına çıkıyor.



İspanyol gribi kadar öldürücü değil



ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre, domuz gribi, 1918’deki İspanyol gribi kadar öldürücü değil. Merkezden Nancy Cox, düzenlediği basın toplantısında, ancak tarihin en öldürücü grip salgını olan 1918’deki İspanyol gribine ilişkin bilim adamlarının halen birçok şeyi anlayamadığını da ifade etti. H1N1 virüsünün bir türünden kaynaklanan İspanyol gribi salgınında dünya genelinde 40 milyondan fazla kişi yaşamını yitirmişti.



Obama: Bütün önlemler alınıyor



ABD Başkanı Barack Obama, "H1N1 virüsü (domuz gribi) konusunda durumun daha da kötüleşmesi olasılığına karşı gerekli tüm önlemlerin alınmakta olduğunu" söyledi.



Obama, radyo ve internetten yayınlanan haftalık konuşmasında, H1N1 gribi konusunda ülkesinde doğrulanmış sadece bir can kaybı olduğunu, ancak tıp uzmanlarının salgının daha da yayılmasından endişe ettiklerini belirterek, griple mücadelede federal kaynakların da mücadeleye dahil edildiğini kaydetti.



Hastalığın insandan insana geçebildiğini ve dolayısıyla insan sağlığına zarar verme potansiyelinin büyük olduğunu altını çizen Obama, bu nedenle hızlı davranılması gerektiğini söyledi.



Virüs vakasına rastlanan okullarda eğitime 14 gün ara verildiğini belirten Obama, işverenlere de hasta çalışanlarına ihtiyaçları kadar izin vermeleri çağrısında bulundu.



Konuya ilişkin sağlık uyarılarını da anımsatan Obama, hasta olanların evlerinde kalmaları, ellerini sık sık yıkamaları ve öksürme yoluyla virüsün yayılmasını kısıtlamak için ağızlarını kapatmaları gerektiğini vurguladı.



Obama, ilaç ve ekipman alımı için gerekli olabileceği düşüncesiyle Kongre'den 1,5 milyar dolar istediğini de kaydetti.



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da Obama'nın Meksika Devlet Başkanı Felipe Calderon ile bir telefon görüşmesi yaptığı, konuşmada söz konusu griple mücadelede iki ülke arasında bilgi paylaşımı ve yakın işbirliği yapılmasının ele alındığı belirtildi.



Mexciko City sessizliğe gömüldü



H1N1 virüsünün ilk ortaya çıktığı Meksika'nın başkenti Mexciko City ise 20 milyonluk nüfusa rağmen büyük bir sessizlik içine gömülmüş durumda bulunuyor.



Hükümet tarafından alınan oldukça sıra dışı kabul edilen önlemler kapsamında, ülke çapında önceki günden itibaren 5 günlük zorunlu tatil ilan edilmişti.



Zorunlu tatilin ikinci günü başkent Mexico City'de tüm işyerleri, parklar ve alışveriş merkezleri kepenklerini kapalı tutmayı sürdürürken, kent sakinleri de cadde ve sokaklarda yüzlerini maskeyle kapatarak dolaşıyor.



Başta ABD olmak üzere çeşitli ülkelerden Meksika'ya yapılan uçak seferlerinde de önemli bir düşüş gözlendi.



‘Domuz ticaretinin yasaklanmasına gerek yok’



BM Gıda ve Tarım ve Dünya Sağlık Organizasyonu, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tarafından yapılan ortak açıklamada ise "hastalığın gıda alımıyla yayıldığına ilişkin bir olay görülmediği, dolayısıyla H1N1 salgınına karşı domuz ticaretinin yapılmasının yasaklanması için bir gerekçe bulunmadığı" bildirildi.



Söz konusu açıklamanın ABD'nin en çok domuz sattığı ülkelerin başında gelen Rusya ve Çin gibi ülkelerin bu ülkeden domuz ürünleri ithalatını durdurmasından sonra yapıldığı dikkati çekti.



Son olarak Endonezya, Ukrayna, Filipinler ve Sırbistan'da da domuz ürünlerinin ülkeye getirilmesi yasaklamıştı.



DSÖ'den yapılan bir başka açıklamada da domuzlardan insanlara virüs geçeceğine ilişkin bir vakaya rastlanmadığı, dolayısıyla "domuz gribi" ifadesinin kullanılmaması, bunun yerine virüsün bilimsel adı olan "H1N1 influenza (grip) A" teriminin kullanılması çağrısında bulunuldu.





