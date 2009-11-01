Domuz gribi 1 can daha aldı

Ankara Numune Hastanesi'nde tedavi gören 28 yaşındaki Durmuş İlhan adlı temizlik görevlisinin domuz gribinden öldüğü bildirildi.



Ankara'da Gazi Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan ve bir hafta önce hastalandıktan sonra aynı hastaneden evine gönderilen, daha sonra durumu ağırlaşınca bu kez Ankara Numune Hastanesi'ne sevk edilen 28 yaşındaki Durmuş İlhan domuz gribinden öldüğü bildirildi.

Durmuş İlhan'ın Sakarya'da oturan akrabası Ferhat Akburak, Ankara Numune Hastanesi yetkililerinin ölüm nedenini kesin olarak domuz gribi olarak bildirdiklerini belirtirken, Gazi Hastanesi yetkililerini de yanlış teşhisle suçladı.

Cenazenin kendilerine ilaçlandıktan sonra verileceğini belirten Ferhat Akburak, "Durmuş İlhan, benim yakın akrabam. Gazi Hastanesi'nde temizlik işlerinde çalışıyordu. Burada hastalandıktan sonra ilaçla istirahat verilip evine gönderilmiş. Daha sonra durumu daha da kötüye gidince tekrar aynı hastaneye gelmiş. Bu kez buradan Numune Hastanesi'ne sevk edilmiş. Burada da dün sabaha karşı öldü. Hastane yetkilileri bize ölüm nedeninin domuz gribi olduğunu bildirdiler. Şuan da cenazeyi almak için bekliyoruz. Cenazeyi de Ankara da toprağa vereceğiz" dedi.