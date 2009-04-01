Ünlü aşçı Jamie Oliver, G-20 liderleri için hazırladığı menüden domuz etini çıkardı. Bu hareket, Obama'nın varlığına bağlandı. G20 zirvesinde şimdi "Obama domuz eti yemiyor mu?" tartışması başladı. Obama'nın babası Müslümandı.



‘Jamie Bacon'ı (Domuz pastırması) Kurtaracak' adlı televizyon programıyla domuz eti tüketimi için kampanya başlatan G-20 Zirvesi’nin ‘Çıplak Şef'i Jamie Oliver’ın, dünya liderlerine içerisinde domuz eti olmayan menü hazırlaması, akıllara “Obama domuz eti yemiyor mu?” sorusunu getirdi.



Hazırlanan 6 çeşit menüde domuz eti kullanılmadı



BBC televizyonu için hazırladığı ‘Çıplak Şef’ isimli yemek programıyla ünlenen ve Başbakan Gordon Brown tarafından ‘G-20’nin aşçısı’ seçilen 33 yaşındaki Jamie Oliver'ın, dünya liderleri için hazırladığı 6 çeşit menüde domuz eti kullanmadı.



ABD Başkanı Barack Obama ve Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de aralarında bulunduğu dünya liderleri için çıraklarıyla birlikte başbakanlık mutfağında giren Jamie Oliver, hazırladığı 6 çeşit menüden domuz etini çıkardı.



Joos Oliver’ın üçüncü çocuğuna hamile olduğunu belirten gazete, Jamie Oliver’ın başbakanlık mutfağına girmeden önce cep telefonunu güvenlik nedeniyle teslim etmesi gerektiğini fakat Downing Street yetkililerinin, karısının sağlık durumuyla ilgili olarak kendisini bilgilendireceklerini yazdı.



İngiliz Daily Mail gazetesi, ünlü aşçının eşi Joos Oliver’ın hamile olması nedeniyle G-20 liderlerinin aç kalabileceğini yazdı. Gazete, bebeğin sufle servisi yapılana kadar beklemesini dileyerek, Oliver’a şans diledi.



(DHA)

