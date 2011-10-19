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Domuz eti kullanımına 10 bin lira ceza İSTANBUL (A.A)

19 Ekim 2011 21:25

-Domuz eti kullanımına 10 bin lira ceza İSTANBUL (A.A) - 19.10.2011 - Çatalca'da, domuz eti ele geçirilen lokantanın sahibine idari para cezası uygulandı. Çatalca Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Çatalca'nın Çiftlikköy Mahallesindeki bir lokantada yaklaşık 150 kilogram domuz eti ele geçirilmesine ilişkin, lokanta sahibine 10 bin 300 TL idari para cezası kesildiği belirtildi.  Açıklamada, Çatalca Kaymakamı Nevzat Taşdan'ın, ''Olay münferit bir hadisedir. Tüm Karacaköy beldesi esnafını kapsamamaktadır. Tek bir işletmedir, işletmeyle ilgili gerekli hukuki prosedür de uygulanmıştır'' şeklindeki ifadesine de yer verildi.

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