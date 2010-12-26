-DOMODEDOVO KAR YAĞIŞINDAN KAPANDI MOSKOVA (A.A) - 26.12.2010 - Rusya'nın başkenti Moskova'nın en büyük uluslararası havalimanı Domodedovo, salı gününe kadar sürecek yoğun kar yağışı ve elektrik kesintisi yüzünden ulaşıma kapandı. Moskova Birleşik Elektrik Şebekesinden yapılan açıklamaya göre, 100 bin Moskovalı elektrik kesintisinde mağdur oldu. Trafiğin ne zaman normale döneceği açıklanmadı. Moskova'nın Şeremetyevo ile Vnukovo havalimanları normal çalışıyor. Rus başkentinin ikinci büyük havalimanı Şemeretyevo, Domodedovo ile birlikte dünyanın en işlek havalimanı olan Londra'nın Heathrow'una yakın yolcu taşıyor. Heathrow'un temmuz yolcu sayısı 6 milyon 720 bin olmuştu. Domodedovo ile Şeremetyevo'nun temmuz ayı yolcu sayısı 4 milyon 590 bin. Moskova'da yoğun kar yağışı 0 ila 6 derecede cereyan ediyor.