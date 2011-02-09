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Dünya

DOMODEDOVO İNTİHAR EYLEMCİSİNİN KİMLİĞİ AÇIKLANDI  ROSTOV

09 Şubat 2011 19:39

-DOMODEDOVO İNTİHAR EYLEMCİSİNİN KİMLİĞİ AÇIKLANDI  ROSTOV-NA-DON (A.A) - 09.02.2011 - Rusya'nın başkenti Moskova'nın Domodedovo havalimanında 24 Ocak'ta 36 kişinin ölümü, 180 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı saldırıyı düzenleyen intihar eylemcisinin kimliği açıklandı. İnguş Cumhuriyet savcılık bürosundan bir yetkili, intihar eyleminin 20 yaşındaki Magomed Yevloyev tarafından yapıldığını açıkladı. Yetkililer, bugüne dek intihar bombacısının sadece yaşını açıklamışlardı. İnguş Cumhuriyeti'nin başkenti Magas'taki mahkeme ise intihar eylemcisi Magomed Yevloyev'in 15 yaşındaki kardeşi ile 16 yaşındaki kız kardeşini tutukladı. Yevloyev'in köyü "Ali-Yurt"tan bir kişi daha eylemle ilgili olduğu iddiasıyla tutuklandı.

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