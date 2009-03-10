Domino’s Pizza’dan bin kişiye iş imkânı

Domino's Pizza, ekonomik krize rağmen 2010 yılı sonuna kadar bin kişiyi işe almayı planladığı ve 2010 sonunda ise 200 şubeye ulaşmayı hedeflediğini duyurdu.



Şirketten yapılan açıklamada, Domino's Pizza'nın, 2008 yılını 105 şube ile kapattığını, satışlarının bir önceki seneye göre yüzde 60 oranında artırdığını ve 2009 yılında da 30 yeni şube daha açarak 136 şubeye ulaşmayı hedeflediği belirtildi.



Açıklamada, Domino's Pizza'nın İnsan Kaynakları Direktörü Mehmet Tulga Onay ise şu değerlendirmelerde bulundu:



''Domino's Pizza olarak kriz ortamında büyümemizi sürdürdük. 2008 yılı içerisinde 24 yeni şube açılışı gerçekleştirdik. Global ekonomik krizin Türkiye'deki yansımalarının 2009 yılının ilk yarısında da hissedileceğini düşünüyorum. Fakat biz Domino's Pizza Türkiye olarak belirlediğimiz hedeflerden geri adım atmayacağız. 2009 yılı içerisinde 30 yeni şube açılışı gerçekleştireceğiz ve 2010 yıl sonu hedefine göre bin kişiye daha istihdam sağlayacağız.''



(AA)

