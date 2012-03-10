Dominique Strauss-Kahn öğrencilerden zor kurtuldu

T24 - IMF eski Başkanı Dominique Strauss-Kahn’ın Cambridge Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada olaylar çıktı. Straus-Kahn’ı protesto etmek isteyen gruptan iki kişi gözaltına alındı.

Cambridgeshire Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki bir erkeğin bir polis memuruna saldırıdan, 22 yaşındaki bir kadının ise huzuru bozmaktan gözaltına alındığı ifade edildi.

Çoğunluğu kadın olan protestocular, Strauss-Kahn’ın konuşmasının iptalini istedi. Protestocular, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında tecavüzle suçlandıktan sonra istifa eden Fransız politikacının öğrencilere hitap etmeye uygun bir isim olmadığını söyledi.

Strauss-Kahn’ın konuşmasını yapacağı salonun çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Salona 25 güvenlik görevlisi getirildi, dördü konuşma sırasında Strauss-Kahn’ın yanında durdu.

Ancak protestoların alevlenmesiyle Strauss-Kahn bir polis arabasına bindirilerek salondan uzaklaştırıldı. 150 kadar gösterici, ellerindeki pankartlarla “Daha fazla tecavüze hayır” sloganları attı.



Üniversite kendini savundu



Strauss-Kahn geçtiğimiz yıl New York’ta bir kadına tecavüz ettiği suçlamasıyla yargı karşısına çıkarılmış, ancak kanıt yetersizliğinden dava düşmüştü. Paris’te açılan dava da aynı şekilde sonuçlanmıştı.

Cambridge Öğrenci Birliği, “Strauss-Kahn’ın ifade özgürlüğü vardır” diyerek kararını savunurken, Kadınlar Kampanyası Öğrenci Birliği, Strauss-Kahn’ın karşı karşıya olduğu suçlamalar dolayısıyla “Önce bir durup düşünmek gerektiğini” söyledi.

Gazetecilerin Strauss-Kahn’ın konuşmasını izlemesine izin verilmedi. Ancak bir öğrencinin, tecavüz iddialarının arkasındaki isim olan Nafissatou Diallo’nun cinsel organındaki çürükler konusunda Strauss-Kahn’a bir soru sorduğu öğrenildi.

Strauss-Kahn soruyu, “Gerçek şu ki ben hapiste bir hafta geçirdim ve hakkımda bir hüküm verilmedi” diye konuştu.