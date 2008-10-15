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Spor

Domenech'e güvenoyu

Fransa Futbol Federasyonu, basında sıkça eleştirilen teknik direktör Raymond Domenech'in, 2010'a kadar milli takımı çalıştıracağını açıkladı.

15 Ekim 2008 03:00

Fransa Futbol Federasyonu, basında sıkça eleştirilen teknik direktör Raymond Domenech'in, 2010'a kadar milli takımı çalıştıracağını açıkladı.


Fransa Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Raymond Domenech'in, 2010 yılına kadar takımın başında olacağı bildirildi.

Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Jean-Pierre Escalettes, son günlerde Domenech'in gönderileceğine ilişkin Fransa medyasında yer alan haberlerle ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Fransız teknik adamın, 2010 yılına kadar görevinin başında olduğunu belirten Escalettes, söz konusu haberlere son noktayı koydu.

2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki başarısızlığın ardından takımdan gönderilmesi beklenen 56 yaşındaki teknik adamın, görevine devam etmesine karar verilmişti.

Son günlerde, takımda bazı oyuncularla sorun yaşayan Domenech'in kovulacağına dair haberler, Fransa medyasında sıkça yer almıştı.

19. Dünya Kupası elemelerinde 7. Grup'ta mücadele eden Fransa, Sırbistan'ı 2-1 yendi, Romanya ile 2-2 berabere kaldı. Fransa, grupta 4 puanla 4. sırada yer alıyor.

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