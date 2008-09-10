Domenech rahatmış!

Fransa milli takımı antrenörü Domenech, Sırbistan maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında muhabirlerle kendisini savundu ve rahat olduğunu söyledi





Domenech Fransa milli takımının EURO 2008’de başarısız olması ve 2010 Dünya Kupası elemeleri grupları ilk maçında Avusturya’ya 3-1 yenilmeleri nedeniyle eleştiri yağmuruyla karşı karşıyaydı.



Maç öncesi düzenlediği basın toplantısında da muhabirler tarafından soru yağmuruna tutulan Domenech, “Bugünün dünyasında sizi sadece kan kokusu ilgilendiriyor” diyerek onlarla dalga geçti.



İdamın kalkması nedeniyle rahat oılduğunu söyleyen Fransız çalıştırıcı, " Size kalsa çoktan dara ağacında asılmalıydım. Ben burada Sırbistan maçı ile ilgili konuşmak için bulunuyorum. Benim görevimle ilgili sorulara yanıt vermeyeceğim” diyerek basın toplantısını noktaladı.

