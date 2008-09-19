“Domenech giderse geri gelebilirim.”

David Trezeguet, eğer Raymond Domenech görevinden ayrılmazsa, milli takımı bırakabileceğini belirtti.





2004’de Domenech’in gelmesiyle Fransa’da Trezeguet’in merak uyandıran şekilde seçenekleri azaldı. Domenech Euro 2008’de, Saint-Etienne’nin genç oyuncusu Bafetimbi Gomis ve Lyon’dan Karim Benzema’yı tercih etmişti.



Fransa gruplarda elenmiş, ama Domenech görevinde kalmıştı bu da Trezeguet’nin milli takımı bırakmasına neden olmuştu.



Juventuslu forvet oyuncusu yaptığı açıklamada, Fransa Futbol Federasyonu yeni bir antrenörle çalışırsa, geri dönebileceğini söyledi.



Basına konuşan Trezeguet, “Eğer Raymond Domenech ayrılırsa, yeni antrenörle konuşur ve ne diyeceğini dinlerim.” dedi.