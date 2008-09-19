T24 LogoT24 Logo
Spor

“Domenech giderse geri gelebilirim.”

19 Eylül 2008 03:00

David Trezeguet, eğer Raymond Domenech görevinden ayrılmazsa, milli takımı bırakabileceğini belirtti.


2004’de Domenech’in gelmesiyle Fransa’da Trezeguet’in merak uyandıran şekilde seçenekleri azaldı. Domenech Euro 2008’de, Saint-Etienne’nin genç oyuncusu Bafetimbi Gomis ve Lyon’dan Karim Benzema’yı tercih etmişti.

Fransa gruplarda elenmiş, ama Domenech görevinde kalmıştı bu da Trezeguet’nin milli takımı bırakmasına neden olmuştu.

Juventuslu forvet oyuncusu yaptığı açıklamada, Fransa Futbol Federasyonu yeni bir antrenörle çalışırsa, geri dönebileceğini söyledi.

Basına konuşan Trezeguet, “Eğer Raymond Domenech ayrılırsa, yeni antrenörle konuşur ve ne diyeceğini dinlerim.” dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24