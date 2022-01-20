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Spor

Domenec Torrent'ten ilk 11 tercihiyle ilgili açıklama: Geçen maçtaki gibi olmasına izin veremeyiz

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Kasımpaşa ile oynayacakları maç öncesinde konuştu

20 Ocak 2022 19:24

Süper Lig'de 22. haftada Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, maç öncesinde açıklamalar yaptı. İlk 11 tercihiyle ilgili konuşan Torrent, "Geçen maçta olan şeyin olmasına izin veremeyiz" dedi.

Formasyonu açıklayan Torrent, "4-2-3-1 formasyonuyla başlayacağız. Geçen maçta olan şeyin olmasına izin veremeyiz. Dolayısıyla onların hücum şeklinde adapte olmuş şekilde çalışma yaptık, bu şekilde sahaya çıkacağız" diye konuştu.

Domenec Torrent sözlerini, "Farklı formasyonlar görme durumu söz konusu. 1 hafta içinde 3 maç olacak. Olabildiğince hepsine hazırlıklı çıkmaya çalışacağız. Önümüzde daha uzun süre olduğunda daha farklı formasyonlar göreceksiniz" ifadeleriyle tamamladı.

 

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