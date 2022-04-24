Domenec Torrent: Fatih Terim ve benim dönemimde olanlar oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Altay maçını yorumladı, gol yollarındaki kısır olmalarına vurgu yaptı. "Takım hem benimle hem de Fatih Hoca'ya yaşadığı şeyi yaşadı" diyen İspanyol teknik adam, "Diğer büyük kulüplerin golcüleri 14-15 gol atıyor. Bizim en çok gol atan oyuncumuz 9 golle Kerem" dedi.

Altay maçının skorundan hiç memnun olmadığını söyleyen Domenec Torrent, "Üç puan kazandık ancak sadece bir gol atabildik. Takım hem benimle hem de Fatih Hoca'ya yaşadığı şeyi yaşadı. Maç içerisinde bir çok fırsat yakalıyorsunuz ancak atamazsan sorun yaşayabiliyorsun" dedi.

Ligde en çok pozisyon yakalayan üçüncü veya dördüncü takım olduklarını kaydeden Torrent, "Efektiflik açısından sorunumuz var. Bunu bu maçta da yaşadık. Galatasaray kadar büyük bir kulüp, sıralamada bu tarz yerde olunca, bitiricilik sorunları da olabiliyor. Diğer büyük kulüplerin golcüleri 14-15 gol atmış. Biz de en çok gol atan Kerem 9 gol attı" öz eleştirisinde bulundu.

Büyük takımlarda bu tarz sorunların olabildiğini vurgulayan Domenec Torrent, "Bu sezon bitiricilik sorunu yaşıyoruz. Trabzonspor, bizimle oynadığı maçta iki-üç pozisyon yakaladı. Gol çıkardılar. Biz altı-yedi pozisyon yakaladık ancak sonuç alamadık" diye konuştu.

Kadro tercihi konusunda da İspanyol teknik adam, "Her maç için en iyi oyuncuları seçiyorum" demekle yetindi.