Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Alanyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından teknik direktör Domenec Torrent, "1 puan bizim için yeterli değil; bunları 3'er puan olarak artırmamız gerekiyor" dedi.

Domenec Torrent, Galatasaray ile çıktığı 5 Süper Lig maçının ardından ilk puanını aldı.

Maçın ardından mücadeleyi değerlendiren İspanyol çalıştırıcı, "Bütün hafta boyuncu Alanyaspor'a çalıştık. Boşlukları iyi değerlendiren bir takımdı. Önceki maçta Galatasaray kazanmıştı. Bugün boşlukları değerlendirip golü buldular. Bizim için 1 puan yeterli değil. Bizim bunları artık 3'er puan olarak artırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Alanyaspor maçına 1 hafta boyunca çalıştık" diyen Torrent, "Boşluklar bulunca farklı bir takım. Boşluk bulamayınca farklı bir takım. Bugün de bunu gördük. Verdiğimiz bir boşluktan sonuca gittiler." diye konuştu.

Tecrübeli isim Galatasaray'ın ilk isabetli şutunun 90+5'te gelmesi üzerine, "Fizik olarak daha iyiye gittiğimizi görüyoruz. Son dakikalara kadar mücadele ediyoruz. İkinci yarıda sadece bir pozisyonumuz oldu. Daha iyiye gittiğimizi hissediyoruz. " şeklinde cevap verdi.