Domatexpo'da Türkler ve Ruslar domates yeme yarışı yaptı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın açılışını yaptığı, Türkiye\'nin en büyük örtüaltı domates üretim merkezi Antalya\'nın Kumluca İlçesi\'ndeki Domatexpo Fuarı\'nda, Rus ve Türk kadınlar domates yeme yarışı yaptı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı, 3 dakika süren yarışta Türkiye\'nin birincisi 1 kilo 689 gram, Rusya\'nın birincisi ise 722 gram domates yedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, kentteki hortum felaketinde zarar gören sera alanları ve yaralıları ziyaretinin ardından, Kumluca Belediyesi öncülüğünde bu yıl 5\'incisi düzenlenen Domatexpo Fuarı\'nın açılışına katıldı. Fuarın açılışına, Bakan Fakıbaba ile birlikte Antalya Valisi Münir Karaloğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Ak Parti Antalya milletvekilleri Hüseyin Samani ve Atay Uslu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, Kumluca Belediye Başkanı Ak Partili Hüsamettin Çetinkaya ve çok sayıda davetli katıldı.

\"HER ŞEYİ TELAFİ EDECEĞİZ\"

Türkiye\'nin en büyük örtüaltı domates üretim merkezi olan Kumluca\'daki Domatexpo Fuarı\'nda konuşan Bakan Fakıbaba, yaşanan hortum felaketini hatırlatarak, \"Daha mutlu bir ortamda olmayı çok arzu ederdim. Bu afet haberini aldığımda Sayın Cumhurbaşkanımızla uçaktaydım ve gerekli talimatları verdi ve afet bölgesine geldik. Gerçekten çok üzüldüm. Sevinçli olduğumuz taraf, kimsede Allah\'tan bir can kaybı olmaması. Çok şükür; cana gelmesin mala gelsin. Mala gelen her şeyi biz hükümet olarak Allah\'ın izniyle telafi edeceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın\" dedi.

TARSİM\'E DÜZENLEME GELİYOR

Türkiye Tarım Sigortaları Sistemi (TARSİM) ile ilgili haklı eleştiriler olduğunu belirten Bakan Fakıbaba, bu konuda da yeni düzenlemeler yapılacağını söyledi. Fakıbaba, \"Mülkiyet problemleri var. Gider gitmez bu konuda en kısa zamanda çalışmalar yapacağız ve bunu düzeltmenin yollarını arayacağız\" diye konuştu.

\"MORALİMİZ YÜKSEK OLMALI\"

Türkiye\'nin büyük bir ülke olduğunu dile getiren Bakan Fakıbaba, şöyle dedi:

\"Efendim ithalat var; her ülke ithalat yapıyor. Hollanda yapmıyor mu ama ne yapıyor, katma değerini yükseltiyor ve tekrar ihraç ediyor. Türkiye de artık o noktaya gelmiştir. Burada Rus kardeşlerimiz var ve onlara saygı duyuyorum ama 2016 ihracatımıza baktığımızda sadece 30 milyon dolar eksilme var. Uçak düştü, başka konular vs. ama sadece 30 milyon düşüğümüz var ve dünyanın sonu olmamalı. Bu sene de yüzde 25 fazlalığımız var. Onun için moralimizin yüksek olması lazım.\"

\"BİZ YEMEDİĞİMİZİ DIŞARI SATMAYIZ\"

Gıdada hormon iddialarıyla ilgili de konuşan Bakan Fakıbaba, bunların dedikodu olduğunu söyledi. Fakıbaba, şöyle konuştu:

\"Millet olarak biz yemediğimizi dışarıya satmayız. Ama bir kısım insanlar \'gıdada hormon var\' dedikodusu çıkarıyor. Niye hormon kullansın kardeşim? Benim çiftçim hormon kullandığında geri döneceğini, kendisi için zararlı olduğunu bilmiyor mu? İnşallah bu dedikoduların da biteceğine inanıyorum. Domates konusunda Sayın Putin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşmeleri oldu ve en kısa sürede müjdeli haberler verileceğini de Antalyalı hemşerilerime bildirmek istiyorum.\"

KÜRESEL ISINMA VURGUSU

Fuarda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak ise yaşanan hortum felaketiyle ilgili olarak küresel ısınma vurgusu yaptı. Budak, \"Küresel ısınma bu işleri tekrarlayacaktır. O yüzden tedbirleri almak gerekiyor. Sigorta, kredi sistemlerini geliştirmek ve böyle felaketler durumunda hemen devreye girebilecek sitemlerin geliştirilmesi gerekiyor. TARSİM var fakat TARSİM\'le ilgili ciddi sorunlar da var. Bu konuda en büyük sorun tapu sorunu. Benim babam 87 yaşında vefat eti ve hâlâ sorun çözülmedi. Burada bir hortum ve dolu felaketi yaşandı fakat sigortalı sayısı çok az. Çiftçilerin yaralarının acil sarılması gerekiyor\" dedi.

RUSLAR VE TÜRKLER DOMATES YEME YARIŞMASI

Yoğun katılımın olduğu fuarda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'ya üzerinde fotoğrafı bulunan ve ismiyle Domatexpo Fuarı yazılı özel dokunmuş Isparta halısı armağan edildi. Bakan Fakıbaba ve protokol üyeleri fuarın açılışını yaptıktan sonra da katılımcı firmaların stantlarını ziyaret etti. Domatesin onlarca çeşidinin yer aldığı fuarda, Antalya\'da yerleşik yaşayan Rus kadınlarla Kumlucalı kadınlar arasında domates yeme yarışması düzenlendi. Yarışma sırasında renkli görüntüler ortaya çıktı.

Bakan Fakıbaba ve protokol üyelerinin izlediği domates yeme yarışmasında her iki ülkenin birinci, ikinci ve üçüncülerine çeyrek altın ile madalya verildi. Türkiye adına yarışmada birinci olan Ela Karakaya 3 dakikada, 1 kilo 689 gram domates yerken, Rusya\'nın birincisi Lera Starkova ise 722 gram domates yedi. Birincilerin ödüllerini veren Bakan Fakıbaba, yarışmacıların boyunlarına domatesten çelenk taktı.



FOTOĞRAFLI