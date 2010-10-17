-DOMATESTEKİ FİYAT ARTIŞI SÜRÜYOR KONYA (A.A) - 17.10.2010 - Eylül ayının zam şampiyonu domatesteki fiyat artışı devam ediyor. Kilogramı 6 liraya kadar çıkan domatesin fiyatı, geçen yılın aynı dönemine göre 8 kat arttı. Edinilen bilgiye göre, Eylül ayında yüzde 57,16 ile fiyatı en çok artan ürün olan domatesteki fiyat artışı sürüyor. Üretim alanında yaşanan doğa sorunları, domates güvesi, ekim alanlarındaki daralma ve ihracat nedeniyle fiyatı son 3-4 haftadır tırmanışa geçen domatesin kilosu 6 liraya kadar çıktı. Türkiye Sebze ve Meyve Komisyoncuları Federasyonu (TÜSEMKOM) Başkan Yardımcısı ve Konya Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği (KONMESKOM) Başkanı Halil İbrahim Gürbüz, yaptığı açıklamada, domates fiyatlarında bu yıl anormal bir yükseliş olduğunu ve üreticinin yüzünün güldüğünü söyledi. Domates ekim alanlarının azalmasının fiyat artışını tetiklediğine dikkat çeken Gürbüz, şunları kaydetti: ''Geçen yıla göre ekim alanlarının daralması fiyatların artmasında ana etken oldu. Yine yerli ürünlerin çabuk bitmesi ve sera ürünlerinin geçen yıllara göre daha geç gelmesi piyasada boşluk oluşturdu. Dolayısıyla oluşan arz-talep dengesi domatesin fiyatını 6 liraya kadar çıkardı. Geçen yıl bu aylarda domatesin kilosu ortalama 75 kuruştan satılıyordu. Son 25-30 yılda domates fiyatlarında böyle bir yükselişi hatırlamıyorum. Bu noktadan sonra domatesin fiyatının daha fazla yükselmesini beklemiyoruz.'' Semt pazarlarında kilosu 3 liraya kadar domates alınabildiğini de belirten Gürbüz, tüketicilere kırmızı domates yerine daha ucuz olan yeşil domates almalarını önerdi. Gürbüz, yaklaşık bir haftada kızardıktan sonra tüketilebilen yeşil domatesin kilosunun 1,5 lira olduğunu sözlerine ekledi.