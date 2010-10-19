Domatesteki fiyat artışı düşüyor

T24- Alanya Sebze ve Meyve Toptantı Hali'nde, Cumartesi günü 6 liradan işlem gören domates, dün 4-5, bugün de 3-4 liradan satıldı. Hal Müdürü Halit Parlayüksel, domates fiyatlarının düşüşe geçtiğini ve bundan sonra artışın söz konusu olmayacağını söyledi.



Hal Müdürü Halit Parlayüksel, birinci kalite olarak adlandırılan domatesin Cumartesi günü 6 liradan işlem gördüğünü, bunun rekor olduğunu bildirdi. Pazartesi günü birinci kalite domatesin 5, ikinci kalite domatesin 4 liradan işlem gördüğünü anlatan Parlayüksel, bugün ise domatesin kilosunun 3 ve 4 liradan satıldığını dile getirdi. Alanya Hali'ne yarın önemli miktarda domates girişinin olacağını ve fiyatların 2 veya 2,5 liraya düşmesinin beklendiğini kaydeden Parlayüksel, ''Bundan sonra fiyatlardaki düşüş devam eder, artış söz konusu olmaz'' dedi.



Geçen yıl bu dönemde domatesin kilosunun 25 ile 35 kuruş olduğunu vurgulayan Parlayüksel, şunları söyledi:

''Geçen yıl domates çok ucuza satıldığı, hatta birçoğu çöpe döküldüğü için üretici bu yıl domatesi hem az, hem de geç dikti. Normalde 15 Ağustos'ta dikilmeye başlanması gereken domates fidanları, bu yıl 15 Eylül'den sonra dikildi. Bu nedenle sera ürünü geç çıktı. Tarla ürünü ise sıcaklar dolayısıyla bu yıl geçen yıla oranla en az 15 - 20 gün erken bitti. Bu nedenle domates azaldı ve fiyatlar yükseldi. Ancak bundan sonra fiyatlarda artış olmaz. Çünkü önümüzdeki haftadan itibaren sera ürünü domatesler artar ve fiyatlar daha da aşağıya düşer.''



Domates fiyatlarındaki kısa süreli artışın, üreticiye yaradığına değinen Parlayüksel, geçen yıl ürünü satamadıkları için borçlarını bile ödemekte zorlanan domates üreticilerinin, geçen yıla ait borçları bu yıl ödeme imkanı bulduklarını sözlerine ekledi.



