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Ekonomi

DOMATESTE YÜKSEK FİYAT İHRACATI GECİKTİRDİ ANTALYA (A.A)

17 Kasım 2010 13:01

-DOMATESTE YÜKSEK FİYAT İHRACATI GECİKTİRDİ ANTALYA (A.A) - 17.11.2010 - Üreticide domates fiyatlarının yüksek olmasının ihracatın gecikmesine yol açtığı bildirildi. Antalya Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birliği (AYMSİB) Başkanı Mustafa Satıcı, yaptığı açıklamada, yaş meyve sebze ihracatının her yıl domates ağırlıklı olmak üzere Kasım ayı ortalarında başladığını belirtti. Bu sezon, domates güvesi (Tuta Absoluta) nedeniyle üreticilerin dikimde kararsızlık yaşaması ve geç dikim yapması nedeniyle ihracatın kasım ayının sonlarına kayacağını ifade eden Satıcı, piyasaya domatesin gelmeye başladığını ancak kalite sorunu yaşandığını vurguladı.  Satıcı, şöyle konuştu: ''Üreticide domates fiyatlarının yüksek olması ihracatın gecikmesine yol açtı. Üreticide hem yeterli miktarda domates yok, hem de kaliteli ürün bulunmuyor. Şu anda üreticide domates fiyatları 3 TL civarında. Ürün miktarında ve kalitede sorunu var. Bayramdan sonra piyasaya bol miktarda domates girer ve kaliteli ürün de piyasaya girmiş olur. Bayramdan sonra domates başta olmak üzere ürün bollaşınca yaş meyve sebze ihracatı başlar.'' Yılbaşından bu yana ülke genelinde Rusya'ya 514 bin 349 ton domates ihracatı gerçekleştirildiğini anlatan Satıcı, yıl sonunda bu miktarın 630-650 bin tona ulaşacağını bildirdi. Rusya'da gerçekleştirilen domates ihracatında şu an sorun görünmediğini ifade eden Satıcı, Ukrayna'nın zirai ilaç kalıntısı nedeniyle Haziran ayında Türk ürünlerine koyduğu yasağın ise sürdüğünü anımsattı.  Satıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ukrayna'nın Türk ürünlerine koyduğu alım yasağının kaldırılması için hükümetler düzeyinde görüşmeler sürüyor. Yaş meyve sebze ihracatında en büyük yeri alan domatesi Rusya ve Ukrayna pazarına gönderiyoruz. Bu iki ülke yaş meyve sebze sektörü açısından çok önemli bir pazar. Bu nedenle üreticilerimizden modern tarım tekniklerine uymalarını, zirai ilaç kalıntısına dikkat etmelerini istiyoruz.''

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