Domatesin tahtına rakı ve sivri biber oturdu

T24 - İstanbul'da kasım ayında fiyatı en fazla artan ürün sivri biber olurken, rakı da yüzde 23,33'lük artışla ikinci sırada yer aldı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), geçen ay ve yıllık bazda İstanbul'da perakende fiyatları en fazla artan ve azalan maddeleri, fiyat ve artış oranlarıyla birlikte açıkladı.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, kasım ayında geçinme indeksinde yer alan 61 madde fiyatında artış görüldü. Mevsimsel özellikler nedeniyle arz eksikliği yaşanan yaş, kuru sebze ve meyveler indeksinde yer alan maddelerden sivri biber yüzde 27,76 artış oranıyla fiyatı en fazla artan madde oldu.

Sivri biberi yüzde 23,33 ile rakı, yüzde 17,01 ile soğan ve yüzde 16,98 ile bira izledi.

2010 Kasım ayı itibariyle domates, yüzde 116,799 ile yıllık bazda fiyatı en fazla artış gösteren madde oldu. Fiyatları yıllık bazda en fazla artan diğer maddeler ise yüzde 94,68 ile kıvırcık salata, yüzde 75,82 ile sakatat ve yüzde 47,24 ile taze fasulye olarak sıralandı.



Fiyatları azalan ürünler

Kasım ayında indekste toplam 25 madde fiyatında azalış yaşandı. Mevsimsel özelliklere bağlı olarak arz fazlalığı gösteren ayva kasım ayında yüzde 23,46 oran ile aylık bazda fiyatı en fazla azalış gösteren madde oldu. Ayvayı, yüzde 22,48 ile mandalina yüzde 15,24 ile balık ve yüzde 13,47 ile domates izledi.

2010 Kasım ayında firmalar arasında yaşanan rekabet nedeniyle halı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,67 oran ile yıllık bazda fiyatı en fazla azalış gösteren madde olurken, fiyatı azalma gösteren diğer maddeler yüzde 11,46 ile sıvı yağlar, yüzde 5,73 ile yumurta ve yüzde 5,19 ile ilaçlar olarak belirlendi.