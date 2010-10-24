T24 - Fiyatlarındaki artış nedeniyle tohumu altınla yarışan, bazı lokantacıların menülerinden çıkarmak zorunda kaldığı domates, Konya'da bir semt pazarında 1 liradan tezgahlarda yerini aldı.

Üretimin azalmasına rağmen talebin artması sonucu domatesin kilosu bazı kentlerde 10 liraya kadar yükseldi.

Yüksek fiyatlardan satılan domatesin tohumları da adeta altınla yarışır hale geldi, salçasının fiyatı da diğer yıllara oranla kat kat artış gösterdi.

Eylül ayının zam şampiyonu olan domates marketlerde fiyatı en çok artan ürün olarak yerini alırken, bazı lokantacılar menülerinden çıkarmak zorunda kaldı.

Sera domateslerinin ve yerli ürünlerin çıkmaya başlamasıyla Konya'da semt pazarlarındaki tezgahlarda domatesin kilosu 1 liraya kadar düştü.

Türkiye Sebze ve Meyve Komisyoncuları Federasyonu (TÜSEMKOM) Başkan Yardımcısı ve Konya Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği (KONMESKOM) Başkanı Halil İbrahim Gürbüz, domates fiyatlarının 10 liraya kadar yükseldiği dönemlerde sera domateslerinin hasat edilmediğini belirtti.

Bugünlerde sera domateslerinin çıkmaya başlamasıyla birlikte fiyatların düşmeye başladığını ifade eden Gürbüz, şunları kaydetti:

''Fiyatlar yükselince vatandaş domatese olan eğilimini yeşil sebzelere çevirdi, talep azaldı. Lokantacı da domates yerine turp, havuç gibi ürünlere yöneldi. Bunun sonucunda fiyatlar gerilemeye başladı. Önceden 10 ton sera domatesi çıkıyorsa, bugün 100 ton çıkmaya başladı. Dolayısıyla arz da arttı. Domates fiyatlarının düşmesinde talebin gerilemesi ve sera domateslerinin çıkmaya başlamasının büyük etkisi oldu.''

Domateste 20 yıldır böyle bir yükseliş görmediğini dile getiren Gürbüz, arz-talep dengesine göre fiyatların bir miktar daha düşebileceğini bildirdi.

1 lira ile 3 lira arasında değişen domates fiyatlarından vatandaşlar ise oldukça memnun. Konya'daki semt pazarında alışveriş yapan bir vatandaş, ''Önceden domates alamıyorduk. Alırken de çok düşünüyorduk. Ancak şimdi pazarda fiyatlar uygun. İstediğimiz kadar domates alabiliyoruz. Çok memnunuz'' dedi.

Pazarda, domatesin kilosunu 1 lira ile 3 lira arasında değişen fiyatlarla satan pazarcı esnafı Ahmet Akın, yerli domatesin ve sera domateslerinin çıkmaya başladığını söyledi.

Domatesi Alakova beldesinde yetiştirdiklerini ve pazara getirerek vatandaşların beğenisine sunduklarını belirten Akın, ''17 yıldır pazarcılık yapıyorum, domatesin fiyatı ilk defa bu kadar bir yıl öncesine göre kat kat yükseldi. Herkes menemenini yapsın, lokantacılar rahat olsun, 'her eve domates girsin' diye kilosunu 1 liradan satıyoruz'' diye konuştu.



