-DOMATESİN FİYATI KONYA'DA 1 LİRA KONYA (A.A) - 24.10.2010 - Fiyatlarındaki artış nedeniyle tohumu altınla yarışan, bazı lokantacıların menülerinden çıkarmak zorunda kaldığı domates, Konya'da bir semt pazarında 1 liradan tezgahlarda yerini aldı. Üretimin azalmasına rağmen talebin artması sonucu domatesin kilosu bazı kentlerde 10 liraya kadar yükseldi. Eylül ayının zam şampiyonu olan domates marketlerde fiyatı en çok artan ürün olarak yerini alırken, bazı lokantacılar menülerinden çıkarmak zorunda kaldı. Sera domateslerinin ve yerli ürünlerin çıkmaya başlamasıyla Konya'da semt pazarlarındaki tezgahlarda domatesin kilosu 1 liraya kadar düştü. Türkiye Sebze ve Meyve Komisyoncuları Federasyonu (TÜSEMKOM) Başkan Yardımcısı ve Konya Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği (KONMESKOM) Başkanı Halil İbrahim Gürbüz, domates fiyatlarının 10 liraya kadar yükseldiği dönemlerde sera domateslerinin hasat edilmediğini belirtti.