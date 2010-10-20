-DOMATESİN FİYATI BUGÜN DE DÜŞMEDİ ALANYA (A.A) - 20.10.2010 - Domates fiyatlarında beklenen düşüş gerçekleşmedi. Alanya Sebze Meyve Toptancı Hali'nde dün kilosu 3-4 liradan satılan domates, bugün 3,5-4 liradan işlem gördü. Alanya Sebze Meyve Toptancı Hali Müdürü Halit Parlayüksel, yaptığı açıklamada, dün kilosu 3-4 liradan satılan domatesin fiyatında bugün önemli miktarda düşüş beklediklerini ancak bu beklentinin gerçekleşmediğini söyledi. Alanya Hali'ne gelen domates miktarının çok düşük olduğunu dile getiren Parlayüksel, bu durumun, seralardaki ürünlerin halen tam olgunlaşmadığını ortaya koyduğunu, bu nedenle pahalılığın 3 veya 4 gün süreceğini, daha sonra normale dönüp, birkaç hafta içinde de hızla düşüşe geçeceğini kaydetti. Parlayüksel, domatesin ihraç ediliyor olmasının iç pazarı etkilediğini de ifade etti. -HALE 200 TON DOMATES GELDİ- Alanya'da bulunan 4 toptancı halinde bugün öğleye kadar işlem gören domates miktarının 200 ton olduğu bildirildi. Alanya ve beldelerinde 4 toptancı hali bulunduğunu anlatan Hal Müdürü Parlayüksel, buralarda gerçekleşen bu miktarın çok düşük olduğunu belirterek, geçen yıl bu tarihte günde en az 800 ton domatesin işlem gördüğünü dile getirdi. Parlayüksel, ''Ürün miktarı geçen yılın aynı dönemine oranla dörtte bir azaldı. Bunun da fiyatlara bu şekilde yansıması normal. En geç bir iki hafta içerisinde ürün miktarı artacak ve fiyat da buna paralel olarak azalacaktır'' dedi. Hal komisyoncuları da yaptıkları açıklamalarda, domates fiyatlarının bu yıl rekor kırdığını ifade ederek, yazın sıcak geçmesinin yanı sıra hastalık ve tarımsal zararlıların da ürün azalmasına neden olduğunu, bunun da fiyatlara yansıdığını anlattılar. Alanya'daki manavlarda domates kilosu 5 ile 6,5 lira arasında satılıyor. -DOMATES FİYATI BALIKÇIYA PROMOSYON MALZEMESİ OLDU- Alanya Sebze Meyve Toptancı Hali yanında bulunan Balıkçılar Hali'nde bazı esnaf da domates fiyatının yüksekliğini promosyon malzemesi olarak kullanmaya başladı. Bir balıkçı esnafının, ''Hamsi 5 lira, domates 6 lira. Domates değil, balık yiyin'' diye bağırarak müşterilerin dikkatini çekmeye çalıştığı görüldü. Balıkçı esnafının, her çeşit balık olmasına rağmen vatandaşın balığa yeterince ilgi göstermemesinden yakınması dikkati çekti. -KAFE VE RESTORANLAR DA ETKİLENDİ- Domatesteki fiyat artışı, kafe ve restoranları da etkiledi. Hancı Kafe Pastane'nin sahibi Selami Hancı, domates fiyatlarındaki artışın kendilerini sıkıntıya soktuğunu belirterek, başta menemen olmak üzere domates kullanılan yiyeceklerin fiyatlarında oynama yapmak zorunda kaldıklarını söyledi. Hancı, domatesin, yetiştiği yerde bu fiyatlara yükselmesinin de şaşırtıcı olduğunu ifade etti.