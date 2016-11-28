Domatesin cenaze namazını kıldılar

Antalya'da, domates ihracındaki engellerin kaldırılmasına yönelik çalışma yapılmasını isteyen üretici durumu protesto etmek için, domates bulunan tabut önünde temsili cenaze namazı kıldı. Temsili cenaze namazını çiftçi olan eski Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım kıldırdı. Yıldırım, namaz sonunda TBMM'de sorunlarına çözüm bulmayan tüm milletvekillerine haklarını helal etmediklerini ifade etti.

Antalyalı sebze ve meyve üreticilerinin geçen günlerde halde yaptığı eylemin yankıları sürürken, Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (ANTKOMDER), Antalya Tüccarlar ve Esnaflar Derneği ile Antalya Ziraat Odası, bugün sabah 05.00'te çiftçiyle bir araya geldi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali meydanına üzerinde 'Cumhurbaşkanım Domates İçin Kargo Uçağı İstiyoruz', 'Komisyoncu Üretici El Elele', 'Antalya'da 1 TL, İstanbul'da 5 TL Külliyen Yalan', 'Antalya Domatesin Başkenti' yazılı dövizlerle gelen dernek ve oda yöneticileri, politikacıların konuyu siyaset malzemesi yapmalarından duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

"Bıçak kemiğe dayandı"

Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, son 3 yılda çiftçinin 'serumlu' yaşamak zorunda kaldığını, bıçağın kemiğe dayandığını söyledi. Ülkenin bir geçiş döneminde olduğunu hatırlatan Nazif Alp, şöyle dedi:

"Uçak krizi, ardından hükümet değişikliği derken, artık bugünlere geldik. Bugün domates 60 kuruştan 1 TL'ye kadar satılıyor. Narenciye 5 yıldır aynı yerinde sayıyor. Asıl sorun tarım girdilerinin yüksek, fiyatların düşük olması. Bu nedenle çiftçimiz ayakta duracak halde değil. Devletimizden, büyüklerimizden isteğimiz acilen Rusya pazarının açılması ve yeni pazarların bulunması."

"İnşallah domates de ele alınır"

Rusya pazarının açılması için karşılıklı heyetlerin gidip geldiğini hatırlatan Alp, "Heyetler buraya gelip, çalışma yaptıktan sonra burada talihsiz bir açıklama yaptı. Büyük tüccar ve işletmelerden mal alacaklarını açıklamaları bizi üzmüştür. Antalya çiftçimizin yüzde 80'i aile işletmesidir. Sayın Başbakan'ımız 4 Aralık'ta Rusya'da olacak. Rusya'da atılacak imzada narenciye, kabak, patlıcan da var ama inşallah domates de ele alınır. Beklentimiz orada atılacak imzalara kaldı" ifadelerin kullandı. Alp, Çin pazarına yolun uzunluğundan dolayı kargo ile sadece kiraz gittiğini hatırlatarak, domatesin de Çin pazarına açılması için yollar arandığını ifadelerine ekledi.

"İşi olmayan domates, patlıcan, salatalık hakkında konuşmasın"

ANTKOMDER Başkanı Cüneyt Doğan ise, hesapların ortada olduğunu vurgularken şöyle konuştu:

"Matematik belli. Çiftçimizin geçen hafta söylediği gibi yıllardır fiyat devam ediyor. Ama girdi maliyetleri yükseltiyor. Oda başkanlarının söylediği gibi ya kilograma destek, ya da arıya verilen destek gibi destek istiyoruz. Gübrede yapılan destek gibi istemiyoruz. Eğer Rusya pazarı açılmazsa yeni pazarlar bulunmalı. Pazar bulunamazsa da üretimde yeni planlamanın yapılmasını istiyoruz. Bizim için en büyük Pazar Türkiye'dir. Türkiye'deki nüfus yeterlidir. Fakat, sabahları veya akşamları televizyona çıkan bazı doktor ağabeylerimiz, bazı diyetisyen ablalarımız, bazı sanatçıların ürettiğimiz ürünlere laf atması insanların kafasını bulandırıyor. Gelsinler burada istedikleri kapıdan numune alsınlar. Denetlesinler. Biz hazırız. Bundan da alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum. Bu konuda herkes uzman oldu. İşi olmayan domates, patlıcan, salatalık hakkında konuşma yapmasın."

İlçelerden gelen ziraat odalarının başkanları da sorunlarını anlattı. Söz alan çiftçiler ise sorunun muhatabının hükümet olduğunu belirterek, bu konuda acilen önlemler alınması gerektiğini dile getirdi. Konuşmaların ardından çiftçi olan eski Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, içerisinde domates bulunan tabut önünde temsili cenaze namazı kıldırdı. İmam kıyafeti giyen Yıldırım, namaz sonunda TBMM'de sorunlarına çözüm bulmayan tüm milletvekillerine haklarını helal etmediklerini söyledi. Açıklamaların ardından eylem sona erdi.