Domates yüklü TIR, Rusya'ya kurban kesilerek uğurlandı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - RUSYA\'nın yaklaşık 2 yıl sonra kaldırdığı yasağın ardından ihracat izni verilen üç firmadan Özaltın, ilk domates ihracatını gerçekleştirdi. Firmanın ilk domates TIR\'ı, Rusya\'ya kurban kesilerek, uğurlandı.

Rusya ile Türkiye arasında 2015 yılının Kasım ayında yaşanan uçak krizi sonrasında 1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla yasaklanan domates ithalatı, geçen 1 Kasım günü \'3 firma ve 50 bin ton\' sınırıyla kaldırıldı. Kasım ayı içinde ilk ihracatı İzmir\'den Agrobay firması, gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 yıllık yasak sürecinin sona ermesiyle Antalya\'dan ilk ihracatı Süral Tarım firması yaptı. Rusya\'nın ihracata izin verdiği Agrobay ve Süral Tarım firmalarının yanı sıra Serik ilçesinde topraksız tarım üretimi gerçekleştiren ve ihracat izni verilen üçüncü firma Özaltın Sera ve Ticaret A.Ş. de ilk ürünlerini bugün Rusya\'ya gönderdi. İki yıllık yasak sonrası ilk ürünlerini gönderen Özaltın Sera firması, domates yüklü TIR\'ı kurban keserek, Rusya\'ya uğurladı.

Özaltın Holding Yönetim Kurulu Üyesi Elif Özdemir, Özaltın Sera olarak Antalya\'da topraksız tarımı ilk uygulayan firma olduklarını belirterek, Rusya\'dan geçen yıl gelen bir heyetin yaptığı incelemeler sonucunda iyi tarım uygulamaları ve \'Globalgap\' belgesine sahip üretimleri nedeniyle Türkiye\'den ihracata izin verilen 3 firma arasında yer aldıklarını açıkladı.

Domates ihracatının Türkiye için çok önemli olduğunu ve sebze ihracatının yüzde 60\'ını domatesin oluşturduğunu aktaran Özdemir, firma olarak Rusya\'nın en büyükleri arasındaki bir süpermarket zinciriyle yaptıkları sözleşme gereği ilk gönderimin bir TIR\'la yaklaşık 23 ton olduğunu söyledi. Rusya\'nın uyguladığı 50 bin ton sınırıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Özdemir, Rusya\'ya domates ihracatının 2 yıl aradan sonra yeniden başlamasının güzel olduğunu; ancak yeterli olmadığını kaydetti. Özdemir, “Hem bizler hem de üreticiler için kısıtlamanın kaldırılmasını bekliyoruz\" dedi.

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