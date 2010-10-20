-DOMATES VE MARUL ZİRVEDE ANTALYA (A.A) - 20.10.2010 - Domates ve marul fiyatları, son altı yılın zirvesine çıktı. Geçen yıl bu dönemde 1 liradan işlem gören domates, Antalya Toptancı Hali'nde bugün 5,40 liradan alıcı buldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nden edinilen bilgiye göre, Temmuz ve Ağustos aylarındaki aşırı sıcakların olumsuz etkisi; sonbaharda, sebze meyve arzının azalmasıyla ortaya çıktı. Yaz döneminde etkili olan aşırı sıcak ve nemli hava tarlada sebze bitkisini hem yaktı hem de erken hasata yol açtı. Erken hasat nedeniyle de piyasaya ürün girişi azaldı. Aşırı sıcakların etkisi seralarda da görüldü. Ekim ayı başlarına kadar sera üretim bölgelerinde çiftçi aşırı sıcaklar nedeniyle seralara giremedi ve erken dikim yapamadı. Öte yandan geçen yıl erken dikim yapıp da bu sezon para kazanamayan üretici normal ekime yöneldi. Bunun yanı sıra tarlalarda etkili olan domates güvesi (Tuta absoluta) de sera bölgelerinde olumsuz etkili oldu. Tüm bu sorunlar nedeniyle sera bölgesinde sonbahar ekimi 15-20 gün gecikti. Tarla üretiminin sona ermesi, seralarda üretimin başlamaması nedeniyle 'ara boşluk' uzadı ve başta domates olmak üzere sebze fiyatları son altı yılın zirve fiyatlarına ulaştı. Yetkililer, serada üretilen ürünlerin Kasım ayı ortalarından itibaren pazara girmesiyle domates ile diğer sebze fiyatlarının da yavaş yavaş düşmeye başlayacağını bildirdiler. Antalya Toptancı Hali'nde 2005 yılında 20 Ekimde birinci kalite domates 90 kuruştan işlem görürken, 2006'da 55 kuruş, 2007'de 110 kuruş, 2008'de 140 kuruş, geçen yıl ise 100 kuruştan işlem gördü. Sera sezonunun ilk ürünü domates bugün Antalya Toptancı Hali'nde 5,40 liradan işlem gördü. Toptancı Hali'nde birinci kalite bamya 3,50 lira, dolmalık biber 3,50 lira, Kaliforniya biberi 7,00 lira, kapya biberi 5,50 lira, muhacir biberi 3,50 lira, sivri biber 3,50 lira, brokoli 4,50 lira, kahvaltılık çeri domates 7,50 lira, taze fasulye 4,00 lira, ıspanak 2,50 lira, kabak 3,00 lira, karnabahar 3,60 liradan işlem gördü. Marul (aysberg) adedi 4,00 lira, düz marul 2,60 lira, kıvırcık marul ise 2,20 liradan, patlıcan 2,40 lira, pırasa 2,20 lira, salatalık ise 1,70 liradan alıcı buldu. MARUL DA ZİRVEDE Domates yokluğunda marul da sofraların kralı olmaya başladı. Sonbahar ekim ve dikim arasında ortaya çıkan boşluk nedeniyle domates alamayan vatandaşlar yeşilliklere yöneldi. Bu nedenle marul fiyatları da son altı yılın zirvesine çıktı. 2005 yılında adedi 1,30 TL'den satılan marulun fiyatı, domatesin yokluğunda 4,00 liraya çıktı. Antalya Antalya Toptancı Hali yetkilileri, domates yokluğunda vatandaşların sofralarında yapacakları salata için yeşil ürünlere yöneldiğini bildirdi.