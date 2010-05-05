T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Domates üreticisinden protesto

Mersin'de fiyatların maliyetleri bile karşılamadığını belirten domates üreticileri protesto eylemi gerçekleştirdi.

05 Mayıs 2010 03:00

T24- Mersin'in Silifke ilçesinde, fiyatların maliyetleri bile karşılamadığını öne süren üreticiler, yürüyüş düzenledi, domatesleri yola dökerek protesto eylemi gerçekleştirdi. 
    

İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde kilosunun 3 liradan satıldığını ifade eden Atayurt beldesindeki üreticiler, ellerinde pankart ve domates sandıklarıyla sebze meyve hali tesislerine kadar yürüyüş yaptı.


Emniyet güçlerinin önlem aldığı yürüyüşün ardından üreticiler, sandıklardaki domatesi yola döküp çiğnedi.


Seralarında ürettikleri domatesleri haldeki tüccarlara 30-40 kuruş arasında fiyatla sattıklarını belirten üreticiler, büyük şehirlerde domatesin kilosunun birkaç katı rakamlarla tüketiciye sunulduğunu belirterek, hem kendilerinin hem de vatandaşın mağdur edilmesini kınadıklarını söyledi.


Üretici Rasim Kıvrak, protestoya katılanlar adına yaptığı açıklamada, kendilerine verilen paranın domatesin üretim maliyetini bile karşılayamadığını vurgulayarak, "Bizden alınanla tüketiciye sunulan arasındaki uçurumun yarattığı sorunlar giderilmelidir. Her yıl aynı olay yaşanıyor. Buna bir son verilmelidir" dedi.


Konuşmaların ardından sloganlar atarak önlem almayanları ve rantçıları protesto eden eylemciler dağıldı.


İlçe genelinde 5 bin 500 dönüm kapalı alanda domates üretimi yapıldığı ve yaklaşık 800 bin ton ürün hasadının beklendiği belirtildi. (cnnturk)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24