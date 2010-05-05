Domates üreticisinden protesto

T24-

İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde kilosunun 3 liradan satıldığını ifade eden Atayurt beldesindeki üreticiler, ellerinde pankart ve domates sandıklarıyla sebze meyve hali tesislerine kadar yürüyüş yaptı.



Emniyet güçlerinin önlem aldığı yürüyüşün ardından üreticiler, sandıklardaki domatesi yola döküp çiğnedi.



Seralarında ürettikleri domatesleri haldeki tüccarlara 30-40 kuruş arasında fiyatla sattıklarını belirten üreticiler, büyük şehirlerde domatesin kilosunun birkaç katı rakamlarla tüketiciye sunulduğunu belirterek, hem kendilerinin hem de vatandaşın mağdur edilmesini kınadıklarını söyledi.



Üretici Rasim Kıvrak, protestoya katılanlar adına yaptığı açıklamada, kendilerine verilen paranın domatesin üretim maliyetini bile karşılayamadığını vurgulayarak, "Bizden alınanla tüketiciye sunulan arasındaki uçurumun yarattığı sorunlar giderilmelidir. Her yıl aynı olay yaşanıyor. Buna bir son verilmelidir" dedi.



Konuşmaların ardından sloganlar atarak önlem almayanları ve rantçıları protesto eden eylemciler dağıldı.



İlçe genelinde 5 bin 500 dönüm kapalı alanda domates üretimi yapıldığı ve yaklaşık 800 bin ton ürün hasadının beklendiği belirtildi. (cnnturk)