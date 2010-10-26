-DOMATES UCUZLADI, SARIMSAK ZAMLANDI ANTALYA (A.A) - 26.10.2010 - Tarla ürünün sona ermesi, sera ürününün de geç çıkması nedeniyle oluşan ve bu yıl uzayan 'ara boşluk' nedeniyle domatesin 10 TL'ye kadar çıkan fiyatı, sera ürününün pazara girmesiyle düşmeye başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'ne sera ürünü domates artarak girmeye başladı. İstanbul gibi büyük şehirlerdeki market ve pazarlarda fiyatı 10 TL'ye kadar yükselen domates, Antalya Toptancı halinde 4,50 TL'den alıcı buldu. Mevsim koşullarının sıcak gitmesi nedeniyle seralarda bazı sebze ürünleri de bollaştı. Bu nedenle Toptancı Hali'nde dolmalık biber, brokoli, domates, kabak, karnabahar ve düz marul fiyatları geçen haftaya göre düştü. Aysberg marul, pırasa, salatalık ve kuru sarımsak ile bazı biber çeşitlerinin fiyatları ise arttı. -SARIMSAK VE MARUL ZİRVE YAPTI- İthal ve yerli sarımsak fiyatları da adeta birbirleriyle yarışıyor. Yerli kuru sarımsağın fiyatı son 6 yılın zirvesine çıktı. Geçen hafta 9,00 TL'den alıcı bulan sarımsak, bu hafta 9,50'TL'den işlem gördü. Geçen yıl ortalama 6,50 TL'den satılan ithal sarımsak da 11 TL'den satılmaya başlandı. Yerli kuru sarımsak 2005 yılında 4,50 TL, 2006 ve 2007'de 6,00 TL, 2008'de 3,50 TL ve 2009 yılında da 5,00 TL'den satılmıştı. Geçen hafta tanesi 3,20 TL'den satılan aysberg marul da 4,00 TL'den işlem gördü. Düz marul, fiyatı 20 kuruş düşerek 2,00 TL'den, kıvırcık marul, fiyatı 10 kuruş artarak 1,90 TL'den alıcı buldu. Geçen yıl aynı dönem aysberg marul 1,50, düz marul 1,00 TL, kıvırcık marul ise 0,90 TL'den işlem görmüştü.