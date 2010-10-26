T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

DOMATES UCUZLADI, SARIMSAK ZAMLANDI ANTALYA (A.A)

26 Ekim 2010 13:23

-DOMATES UCUZLADI, SARIMSAK ZAMLANDI ANTALYA (A.A) - 26.10.2010 - Tarla ürünün sona ermesi, sera ürününün de geç çıkması nedeniyle oluşan ve bu yıl uzayan 'ara boşluk' nedeniyle domatesin 10 TL'ye kadar çıkan fiyatı, sera ürününün pazara girmesiyle düşmeye başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'ne sera ürünü domates artarak girmeye başladı. İstanbul gibi büyük şehirlerdeki market ve pazarlarda fiyatı 10 TL'ye kadar yükselen domates, Antalya Toptancı halinde 4,50 TL'den alıcı buldu. Mevsim koşullarının sıcak gitmesi nedeniyle seralarda bazı sebze ürünleri de bollaştı. Bu nedenle Toptancı Hali'nde dolmalık biber, brokoli, domates, kabak, karnabahar ve düz marul fiyatları geçen haftaya göre düştü. Aysberg marul, pırasa, salatalık ve kuru sarımsak ile bazı biber çeşitlerinin fiyatları ise arttı. -SARIMSAK VE MARUL ZİRVE YAPTI-  İthal ve yerli sarımsak fiyatları da adeta birbirleriyle yarışıyor. Yerli kuru sarımsağın fiyatı son 6 yılın zirvesine çıktı. Geçen hafta 9,00 TL'den alıcı bulan sarımsak, bu hafta 9,50'TL'den işlem gördü. Geçen yıl ortalama 6,50 TL'den satılan ithal sarımsak da 11 TL'den satılmaya başlandı. Yerli kuru sarımsak 2005 yılında 4,50 TL, 2006 ve 2007'de 6,00 TL, 2008'de 3,50 TL ve 2009 yılında da 5,00 TL'den satılmıştı. Geçen hafta tanesi 3,20 TL'den satılan aysberg marul da 4,00 TL'den işlem gördü. Düz marul, fiyatı 20 kuruş düşerek 2,00 TL'den, kıvırcık marul, fiyatı 10 kuruş artarak 1,90 TL'den alıcı buldu. Geçen yıl aynı dönem aysberg marul 1,50, düz marul 1,00 TL, kıvırcık marul ise 0,90 TL'den işlem görmüştü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24