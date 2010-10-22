-DOMATES TOHUMU ALTIN GİBİ ANTALYA (A.A) - 22.10.2010 - Yaz dönemindeki aşırı sıcak ve nemli hava nedeniyle erken hasat edilmesi, domates güvesi zararlısı ''Tuta Absoluta'' nedeniyle geç ekim yapılması yüzünden sonbahar döneminde piyasada bulunmayan ve yüksek fiyatlardan satılan domatesin tohumları da altınla yarışıyor. 24 ayar 1 gram altın 61,61 liradan satılırken, 3-4 gramlık, içinde bin adet bulunan domates tohumları ise 180-200 lira arasında işlem görüyor. Fide Üreticiler Birliği Başkanı Savaş Titiz, sera sırık domates tohumunun, içinde bin adet bulunan 3-4 gramlık paketinin piyasada 180-200 liradan satıldığını bildirdi. Titiz, içinde bin adet bulunan 3-4 gramlık açık tarla domates tohum paketinin 50-60 lira, modern seralarda çevre kontrollü topraksız üretim amacıya özel üretilen Hollandalı ağırlıklı çeşitli domates türleri tohumlarının da bin adedinin bulunduğu paketin 350-450 lira arasında satıldığını belirtti. Antalya'da faaliyette bulunan ve 40'tan fazla ülkeye tohum ihraç eden Yüksel Tohum AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yüksel de, 3-5 gram ağırlığında bin adetlik sırık domates tohum paketinin 150-200 lira, açık tarla domates tohumunun 40-100 lira, yine 3-4 gramlık bin adet çok özel domates tohum çeşitleri paketinin de 600-800 lira arasında satıldığına dikkati çekti. Türkiye'nin tohum ıslah çalışmalarında önemli mesafeler aldığını, yerli girişimciler sayesinde Türkiye'nin tohumda dışa bağımlılığının azaldığını vurgulayan Yüksel, bir kilogram tohumun 100-129 dönüm alanda ekiminin yapıldığını söyledi. Güz döneminde 2000-2500 adet tohum ekilen dönümden 10 ton sırık domates, Eylül ayı sonu ekimi yapılan ve Haziran başında sökülen tek mahsul sezonunda ortalama 20 ton, bahar dönemi için Aralık sonu ekimi yapılan ve Temmuz başında sökülen seralarda ise 15 ton domates elde edildiğini vurguladı. Türkiye'de topraksız tarımın yapıldığı sera üretiminin yüzde 10 civarında bulunduğunu anımsatan Yüksel, ''Topraksız tarımın uygulandığı sera üretimi için özel 100-150 gramlık tohumlardan ise modern teknoloji seralarda 25-30 ton ürün alınabiliyor'' dedi. Antalya Kuyumcular Odası başkanı Ferda Erdem de, 22 ayar has altının 1 gramının 61 lira, 24 ayar bir gram altının fiyatının da 61,61 lira olduğunu bildirdi. Sera üretim bölgesi Antalya'da üretim yapan çiftçiler ise domates tohum fiyatlarının adeta altın fiyatlarıyla yarıştığını söylediler.