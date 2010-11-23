-DOMATES İHRACATI BAŞLADI ANTALYA (A.A) - 23.11.2010 - Antalya Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (AYMSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Satıcı, domates ihracat sezonunun açıldığını belirterek, Türkiye genelinde 500 milyon dolarlık ihracat hedeflendiğini bildirdi. AYMSİB Başkanı Satıcı, yeni sezon domates ihracatının başladığını vurguladı. İhraçlık domatesin toptan alış fiyatlarının kurban bayramı öncesi 2,5 lira civarında olduğuna işaret eden Satıcı, havanın sıcak gitmesi nedeniyle fiyatların artık normal seyrine girdiğini kaydetti. İhraçlık toptan domates alış fiyatının 1,5 lira seviyesine indiğine dikkati çeken Satıcı, ''Kurban Bayramı sonrası fiyatlardaki dengesizlikler de sona erdi. Domates ihracat sezonu iyi başladı. İhracatın büyük bölümünü Antalya'dan gerçekleştiriyoruz. Türkiye genelinde yıl sonu itibariyle 600 bin ton domates ihracatı ve 500 milyon dolar gelir hedefledik'' dedi. Meyve sebze ihracatçılarının yeni pazar arayışları içinde olduğunu ifade eden Satıcı, üreticileri de rezüdü ve domates güvesi zararlısına karşı uyardı. Satıcı, şunları kaydetti: ''İhracat sezonu iyi başladı ama üreticiler de son derece dikkatli olmalı. Hem zirai ilaç kalıntısı hem de domates güvesi zararlısına karşı gerekli girişimlerini yapmalı. Çok dikkatli olmalılar. Kaliteli domates üreten üretici açısından çok iyi bir dönem olacak. Üreticilerimiz, bundan istifade etsinler. Aksi takdirde hem ihracatımız hem de iç piyasa ve üreticiler mağdur olur.'' -ENTEGRE VE KONTROLLÜ ÜRÜN YÖNETİMİ- Öte yandan, kaliteli ve kalıntısız ürün yetiştirilmesi konusunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı da çeşitli önlemler alıyor. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünce tarladan sofraya güvenilir gıda üretimi ve tüketimini sağlamak, danışmanların eğitimlerini gerçekleştirmek ve işbirliği sağlamak amacıyla ''Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi Projesi'' hazırlandı. Bu proje kapsamında Antalya Tarım Müdürlüğü tarafından örtüaltı sebze ve turunçgillerden numuneler alınıyor, zirai ilaç kalıntı analizi yapılan ve sonuçları uygun çıkan üreticilere ''Entegre ve Kontrollü Ürün Sertifikası'' veriliyor. Bu çerçevede, Antalya ve Kaş, Alanya, Serik, Konyaaltı ve Kepez ilçelerinde domates, salatalık, biber, patlıcan ve portakal üreten toplam 16 üreticiye ''Entegre ve Kontrollü Ürün Sertifikası'' verildi.