Domates Hıristiyanmış ve Allah'a secde etmiyormuş!

Mısır’da radikal İslamcı görüşleriyle bilinen Selefilerden bir grup, domatesin Hıristiyan olduğunu ve Müslümanlar için haram olduğunu öne sürdü.

Now Lebanon sitesinin haberine göre, Mısır Halk İslam Birliği olarak bilinen grubun Facebook sayfasında yayımlanan bir fotoğrafta domatesin Hıristiyan olduğu, bunun en büyük kanıtının da yatay kesilen domatesin içinde görülen haç benzeri şekil olduğu ifade edildi.

Fotoğrafın altındaki yorum yazısında, “Domates yemek haramdır çünkü domates Hıristiyandır. Domates Allah yerine haça hamdeder ve Allah’ın bir değil üç olduğunu ifade eder. Allah bize yardım etsin. Filistin’de yaşayan bir kız kardeşimize Allah’ın peygamberi Hz. Muhammed görünmüş. Hz. Muhammed ağlıyormuş ve ümmetini domates yememeleri gerektiği konusunda uyarıyormuş. Eğer bu mesajı yaymazsanız bilin ki sizi durduran Şeytan’dır” denildi.

Sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafın altına 2 bin 800’den fazla yorum gelmesi üzerine grubun yöneticileri geri adım atarak, “Biz size domates yemeyin demedik. Domatesi içindeki haç çıkacak şekilde kesmeyin dedik” şeklinde bir daha mesaj yayımladı.

Mısır'da kısa bir süre önce de erkeklere ölen eşleriyle öldükten sonraki altı saat içinde cinsel ilişkiye girebilme hakkı tanıyan bir yasa parlamentonun gündemine gelmişti.

Mısır'da Selefiler çok etkili

Mısır’da 5-6 milyon civarında Selefi yaşıyor. Parlamentodaki ikinci büyük grup olan El Nur Partisi Selefilerden oluşuyor. Geçtiğimiz yıl ülkenin çeşitli yerlerindeki kiliseleri ve Hıristiyanlara ait işyerlerini hedef alan ve yüzlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan protestolara neden olan saldırıları da aralarında Selefilerin de bulunduğu radikal gruplar düzenlemişti.

19’uncu yüzyılda, Sünni İslam’ın bir kolu olarak Suudi Arabistan’da ortaya çıkan Selefilik diğer inançları dışlıyor. Selefiler kendilerini Allah’ın istediği yönde yaşayan tek din olarak görüyor, hatta kendileri gibi düşünmeyen Müslümanları da reddediyor.

Selefilerin bir kısmı ses getirecek, varlığını hissettirecek boyutta propaganda amaçlı çalışıyor ve internet ortamını çok iyi kullanıyor. Diğer kısım ise cihat amaçlı çalışıyor ve gerektiğinde şiddeti de bir hak olarak görüyor.

Siyasi bir oluşum olarak Selefiler özellikle Arap Baharı’nın yaşandığı Ortadoğu ülkelerinde son dönemde fazlasıyla dikkat çekti. Suudi Arabistan ve Katar tarafından Hizbullah karşısında bir denge unsuru olarak destekleniyor.