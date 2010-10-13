-DOMATES FİYATLARI UCUZLAYACAK ANTALYA (A.A) - 13.10.2010 - Fide Üreticileri Alt Birliği (FİDEBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Titiz, domates fiyatlarının kasım ayı başından itibaren ucuzlayacağını bildirdi. FİDEBİRLİK Başkanı Savaş Titiz ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında, Tohumculuk Kanununa göre kurulan fidecilik birliğinin çalışmaları, fide sekörünün sorunları hakkında bilgi verdi. Modern fide kullanımının sera üretiminde yüzde 100, açık tarla sebze üretiminde ise yüzde 55 civarında olduğunu belirten Titiz, Türkiye'de 1150 dekar modern fide üretim alanı bulunduğunu, bu alanda yılda 1 milyar 750 milyon civarında da sebze fidesi üretildiğini kaydetti. Toplam fide üretimi içinde domates fidesinin payının yüzde 63 civarında olduğunu anlatan Titiz, ''Daha önceki yıllarda bu oran yüzde 53'ler civarındaydı. Bu artışta sanayi domatesinin hazır fide kullanımına yönelişi önemli bir etken olmuştur'' dedi. -DOMATES FİYATLARI KASIM BAŞINDA DÜŞECEK- Titiz, ilkbahar yağmurlarının yaz dönemi başına kadar sürmesi ve aşırı sıcaklarla birlikte nemli hava nedeniyle mantar hastalıklarının yaygınlaştığını, halk arasında domates güvesi olarak bilinen Tuta Absoluta zararlısının da etkisiyle domates üretiminde arz sıkıntısı yaşandığını bildirdi. Seralarda güz dönemi ekiminde 15 günlük gecikme yaşandığını, hasatta 3 haftalık gecikmeye yol açacağını anlatan Titiz, şöyle konuştu: ''Erken yaz dönemindeki yağışlar ve aşırı sıcaklar domates fiyatlarındaki artışa neden oldu. Açık tarla üretiminde domateste aşırı nem nedeniyle mantari hastalıklar oluştu. Seralarda da güz dönemi ekimi gecikince piyasada arz sıkıntısı baş gösterdi. Hatta pazarcılar sanayi domatesine yöneldi. Salça fabrikaları 11 kuruştan aldıkları sanayi domatesini, 55 kuruşa almak zorunda kaldı. Bu nedenle salça da bu yıl pahalı olacak. Sera üretiminde domates hasadı ekim sonu, kasım ayı başında başlayacak. Bu kez piyasada arz sıkıntısı olmayacak Domates fiyatları birden bire inmez, domates yavaş yavaş ucuzlayacak. Kasım ayından itibaren domates fiyatları düşüşe başlar. Domates fiyatları kasım ayından itibaren 1 liranın altına düşer. Yeni ihracat sezonunda domateste bir sıkıntı yaşanmayacağını tahmin ediyoruz. Çünkü domates fidesi satışı geçmiş yıllara göre aynı seviyelerinde kaldı.'' YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan'ın geçtiğimiz haftalarda sebze tohumlarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamaya da tepki gösteren Titiz, YÖK başkanı Özcan'ın açıklamasını ''talihsiz bir açıklama'' olarak nitelendirdi. Titiz, şöyle devam etti: ''YÖK başkanı Özcan'ın bu açıklaması olsa olsa gündem saptırmaya yönelik olsa gerek. Ama hocanın, herhalde gündemi saptırmak isterse domatese gelinceye kadar elinde epey bir konu vardır. Gerçekten domates konusunda söylenen bu sözler dahi tüketiciyi son derece etkileyecek. Bunun sonucunda üreticiyi de etkileyecek. YÖK Başkanı hocamızın hiç olmazsa üniversitelerdeki diğer akademisyenler tarafından bilgilendirilerek böyle bir açıklama yapmasını beklerdim. Ama gerçekten bir talihsizlik. Medyaya mal olmuş bu kişilerin bir takım açıklamalar yaparken daha çok dikkatli davranmalarını, hele özellikle tohum veya ıslah gibi genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) gibi konulardan söz etmelerinin çok tehlikeli olduğunu belirtmek isterim. Çünkü toplumda gerçekten bilgi kirliliği var. YÖK Başkanının açıklamaları sektörü olumsuz etkilemiştir.''