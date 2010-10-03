Domates fiyatları rekor kırdı

T24- Üründeki azalma nedeniyle fiyatında son 2-3 haftadır süren yükseliş domatesi adeta lüks yaptı.



Market ve pazarlarda satışa sunulan meyve ve sebzeler arasında en pahalı ürün olarak dikkati çeken domatesin kilosu 5 liraya kadar çıktı.



Pazar yerlerinde mevsiminin son ürünü olması nedeniyle ''elveda'' etiketleriyle satılan tarla domatesi yüksek fiyatı yüzünden fazla talep görmezken, vatandaşlar kilosu 2,5-3 lira arasında satılan salçalığına talep gösterdi.



Bursa Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Mehmet Galip Toplan, mevsimlik domatesin son günlerini yaşadığını, sera ürünü henüz çıkmadığı için fiyatının bu kadar yüksek olduğunu söyledi.



Marmara ve bir miktar İç Anadolu'da yetişen az miktardaki tarla domatesinin talebi karşılayamaz duruma geldiğini ifade eden Toplan, ekim sonunda sera üretiminin başlamasıyla birlikte fiyatların normal seviyelerine gerileyeceğini vurguladı.



