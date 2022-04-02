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Ekonomi

Domates fiyatında son 7 yılın rekoru

Fiyat endekslerinde domates, geçen yılın Mart ayına göre yıllık yüzde 191.76 arttı.

02 Nisan 2022 23:45

Fiyat endekslerinde domates, geçen yılın Mart ayına göre yıllık yüzde 191.76 arttı. Bu artış, son 7 yılın Mart ayı, açık ara yükseliş rekoru oldu.

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Mart ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı. Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerleri, 2022 Mart ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi.

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