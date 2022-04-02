Domates fiyatında son 7 yılın rekoru

Mart ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre aylık domateste yüzde 14.99, sebzede yüzde 16.70 ve meyvede ise yüzde 2.27 artarken, miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre yıllık domateste yüzde 20.46 ve sebzede yüzde 8.95 azaldı, meyvede ise yüzde 32.98 arttı.

Meyve fiyat endeksi yıllık yüzde 26,91 arttı

Fiyat endekslerinde domates, geçen yılın Mart ayına göre yıllık yüzde 191.76 arttı. Bu artış, son 7 yılın Mart ayı, yükseliş rekoru oldu. Mart ayı itibariyle yıllık gerçekleşmelerde sebze miktar endeksindeki yüzde 8.95’lik azalışa karşılık, fiyat endeksi yüzde 143.14 artış gösterdi. Bu artış, son 7 yılın en yüksek Mart ayı artışı oldu. Meyve miktar endeksindeki yıllık yüzde 32.98’lik artışa karşılık, fiyat endeksi yüzde 26.91 arttı.

Bir önceki aya göre aylık meyve işlem miktar endeksi, Mart ayında yüzde 2.27 artış gösterirken, işlem fiyat endeksi ise yüzde 25.75 arttı. Antalya hallerinde işlem gören meyvenin 2022 yılı Mart ayı endeks değişimleri, miktarda ve fiyatta son 4 yılın ortalamasında seyretti.