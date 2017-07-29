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Dolunun araçlarda sebep olduğu her bir 'göçme' 100 lira

Kaportasında 'gamze' (göçme) oluşan otomobiller, oto sanayi’de tamir için sıraya girdi

29 Temmuz 2017 10:26

İstanbul’da hayatı felç eden dolu yağışında en büyük hasarı trafikteki araçlar görürken, tamirciler, dolunun oluşturduğu her bir ‘gamze’nin  (göçme) 100 TL’ye düzeltildiğini söylüyor. Bazı otomobillerdeki gamze masrafının ise 5-10 bin lirayı bulduğu belirtildi.

İstanbul’da önceki akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı ve kuvvetli fırtına yüzlerce araçta maddi hasara yol açtı. Ceviz büyüklüğündeki dolu tanelerinin çarpması sonucu camları kırılan ve kaportasında ‘gamze’ oluşan otomobiller, oto sanayi’de tamir için sıraya girdi. Araçlarını tamir ettirmeye çalışan sürücüler ise en erken eylül ayına randevu alabiliyor.

Tamirciler, dolunun oluşturduğu her bir ‘gamze’nin 100 TL’ye düzeltildiğini belirtirken, bazı otomobillerdeki gamze masrafının 5-10 bin lirayı bulduğu ifade edildi. Ceviz büyüklüğündeki dolu tanelerinden camları kırılan ve kaportalarında göçükler (gamze) oluşan araç sahipleri ilk iş olarak Maslak’taki Atatürk Oto Sanayii’ne koşarken, oto kaportacılarının ve camcıların önünde sıraya giren vatandaşlar araçlarını tamir ettirmek için gün almaya çalıştı. Özellikle de camları kırılan araç sahipleri cam bulma konusunda sıkıntı yaşıyor.

Gazete Habertürk'ten Hasan Örnekoğlu'nun haberinin tamamı buradan okuyabilirsiniz.

 

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