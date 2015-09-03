Dolu silahla selfie çeken genç kendini vurdu

ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan 19 yaşındaki Deleon Alonso Smith, aynanın karşısında elindeki dolu silahla poz vererek selfie çekmek isterken kendisini öldürdü.

Independent’ın haberine göre, salı günü saat 13.30 sıralarında gerçekeleşen olayda, aynanın karşısına selfie çekmek için geçen Smith, poz verirken yanlışlıkla tetiğe bastı ve silahtan çıkan kurşun 19 yaşındaki gencin boğazına isabet etti.

Alonso'nun silahla kendisini vurmasının ardından başka odada bulunan kuzeni polise haber vererek durumu bildirdi.

21 yaşındaki veteriner Oscar Otero Aguilar da, ağustos ayında benzer bir şekilde hayatını kaybetmişti. Yüzüne silah doğrultan ve bu şekilde poz veren Aguilar, yanlışlıkla tetiğe basması sonucunda hayatını kaybetmişti.