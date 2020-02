Dolores O'Riordan: Cranberries'ten depresyonla mücadeleye 46 yıllık bir hayat

İrlandalı ünlü rock grubu Cranberries'in güçlü sesi Dolores O'Riordan'ın 46 yaşında hayatını kaybetmesi müzik dünyasında şok etkisi yarattı.

Londra'da kayıt yaptığı sırada hayatını kaybeden O'Riordan'ın henüz neden öldüğü bilinmiyor.

Linger ve Zombie şarkılarıyla solisti olduğu Cranberries ile beraber 1990'lı yıllarda müzik dünyasına damga vuran O'Riordan, son yıllarda depresyonla başa çıkmak için verdiği mücadeleyi kamuoyuyla paylaşmıştı.

Çocukluğu sırasında 8 yaşından itibaren dört yıl boyunca cinsel tacize maruz kaldığını anlatan O'Riordan, sonraki yıllarda bu durumla başa çıkmak için bir çeşit yemek yeme bozukluğu olan anoreksiya geliştirdiğini söylemişti.

Birkaç yıl önce intihar girişiminde bulunduğunu da açıklayan ünlü sanatçı, üç çocuğu için hayata tutunmaya çalıştığını aktarıyordu.

İrlanda'da doğan O'Riordan, 1989 yılında kurulan Cranberries'e bir kadın solist için verdikleri ilana başvurarak katılmıştı.

12 yaşından beri şarkı sözü yazan O'Riordan'ın yorumuyla Linger adlı şarkı, Cranberries'i dünyaya tanıttı.

1993 yılında yayınlanan "Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?" adlı albüm ise dünya listelerinde ilk sıralara oturdu.

Yıllar içinde toplamda 40 milyon albüm satan grup, 2003 yılında başka fırsatları yakalamak adına ayrıldıklarını duyurdu.

O'Riordan ise bunun üzerine 2007 yılında Are You Listening?, 2009 yılında ise No Baggage adlı iki solo albüm çıkardı.

Cranberries ise 2009 yılında tekrar bir araya geldi.

Ünlü şarkıcı, 2013 yılında verdiği bir röportajda çocukken cinsel tacize uğradığını, bu yüzden depresyona girdiğini anlatmıştı:

"Anoreksiya oldum, depresyona girdim ve çöktüm. Neden kendimden nefret ettiğimi biliyordum. Neden kendimi kustuğumu biliyordum. Neden yok olmak istediğimi biliyordum."

2011 yılında ise kanser olan babasının ölümünün ardından çocukluğunda kendisini taciz eden adamla babasının cenazesinde karşılaştığını aktarmıştı.

Belfast Telegraph gazetesinden Barry Egan'a bu karşılaşmayla ilgili olarak şunları söyledi:

"Babam ölmeden önce bir yıl boyunca onunla karşılaşacağıma dair kabuslar görüyordum. Cenazede tahmin ettiğim gibi ağlayarak geldi ve üzgün olduğunu söyledi. Babam daha yeni ölmüştü. Onu yıllardır görmemiştim ve sonra babamın cenazesinde gördüm. Onu yıllar boyunca hayatımda engellemiştim."

Duran Duran adlı ünlü müzik grubunun eski tur menajeri Don Burton ile 1994 yılında evlenen O'Riordan'ın üç çocuğu oldu.

O'Riordan'ın evliliği 2014 yılında sona erdi.

O'Riordan, çoğu zaman kurtuluşunun çocukları olduğunu söylüyordu.

Ünlü sanatçı 2013 yılında ise intihara kalkıştığını itiraf etmişti.

2014 yılında, New York'tan İrlanda'ya kalkan bir uçakta polis memurlarına hakaret ettiği ve tükürdüğü gerekçesiyle bir hayır kurumuna 6 bin euro ödeme cezası aldı.

Daha sonra aldığı tıbbi raporlar akıl sağlığının çok iyi olmadığını ve olayı hatırlamadığını ortaya koymuştu.

2015 yılında ise kendisine bipolar bozukluk teşhisi konulduğunu ve bunun için ilaç kullandığını açıkladı.

Belfast Telegraph gazetesine verdiği röportajında ünlü şarkıcı, "Hayatın para ve ünle ilgisi olmadığını anladım. Hepsi çöp. Sevgi en önemli şey" demişti.

Irish News'e de konuşan O'Riordan, nedeni ne olursa olsun depresyonun çok zor bir şey olduğunu, ancak mutlu zamanları da olduğunu söylemişti:

"Hayatımda çok büyük bir mutluluk duyduğum zamanlarım da oldu. Özellikle çocuklarımla. Hayatta inişler ve çıkışlar var. Yoksa zaten hayat nedir ki?"