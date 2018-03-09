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 Dolmuşun otoparka uçma anı ve sonrasında yaşananlar

Özgür DENİZ KAYA - İSTANBUL (DHA)- MALTEPE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği dolmuş, yol kenarındaki durağa çarptıktan sonra İSPARK'ın park alanına uçtu

09 Mart 2018 18:37

Özgür DENİZ KAYA - İSTANBUL (DHA)- MALTEPE\'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği dolmuş, yol kenarındaki durağa çarptıktan sonra İSPARK\'ın park alanına uçtu. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza saat 05.00 sıralarında, D-100 Karayolu Maltepe mevkiinde meydana geldi.   Muhammed Enes Gökdemir\'in kullandığı dolmuşun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Dolmuş, yol kenarındaki durağa çarptıktan sonra İSPARK\'ın park alanına uçtu. Kazada  6 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Otoparka uçan dolmuştakilerin kaza sonrası kendi imkanlarıyla araçtan çıkmaları da görüntülere yansıyor.

(FOTOĞRAFLI)

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